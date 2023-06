Arriva il restyling per MG HS e MG EHS Plug-in hybrid.

SAIC Motor Italy annuncia l’arrivo della versione aggiornata del SUV MG HS e MG EHS Plug-in hybrid. Questa vettura si presenta ora con un design rinnovato, che enfatizza un aspetto contemporaneo e uno stile più deciso e sportivo, mantenendo al contempo eleganza e funzionalità.

Le dimensioni rimangono invariate, con una lunghezza di 4.610mm, larghezza di 1.876mm e altezza di 1.685mm (con un’altezza da terra di 145mm) e un passo di 2.720mm. Gli allestimenti disponibili sono Luxury e Comfort.

Le novità estetiche

Il restyling si concentra principalmente sulla parte anteriore dell’auto, che è stata ridisegnata e presenta una griglia satinata con un nuovo motivo, incorniciata da un profilo a contrasto. I gruppi ottici sono completamente nuovi e dotati della tecnologia a LED di Saic Light Technology, che ora è di serie su tutti gli allestimenti. Gli indicatori di direzione, inseriti nel gruppo ottico, presentano un design verticale che sottolinea l’innovazione proposta dal nuovo stile. Anche la protezione sottoscocca è stata ridisegnata, completando l’effetto sportivo che richiama le radici del marchio.

Nella parte posteriore troviamo una nuova firma luminosa che richiama alcuni elementi della “Union Jack”. Le nuove MG HS ed EHS Plug-in hybrid dispongono di cerchi da 18″ a cinque razze con nuovo look e pneumatici 235/50 R18 97W, disponibili nell’allestimento Luxury. La nuova vernice metallizzata “Iron Oxide Grey” si aggiunge alla palette di colori per la carrozzeria. In seguito al restyling, il colore standard anche per l’EHS diventa il Brighton Blue.

Gli interni sono stati migliorati, con un infotainment dotato di hardware aggiornato per una risposta più rapida e funzionale, oltre a elementi grafici rinnovati.

Le motorizzazioni

Per quanto riguarda la motorizzazione, la gamma di motori per l’MG HS ed EHS rimane invariata.

L’MG HS è disponibile con un motore a benzina 1.5 Turbo GDI da 162 CV/119 kW, abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti o a un cambio a doppia frizione a 7 rapporti.

L’MG EHS, invece, offre i vantaggi della tecnologia plug-in hybrid, con un’autonomia fino a 52 km in modalità completamente elettrica. Questa versione combina il motore 1.5 Turbo GDI con un motore elettrico da 90 kW, alimentato da una batteria da 16,6 kWh, per una potenza totale di sistema di 258 CV e un’efficienza delle emissioni pari a 43 gr CO2/km. È disponibile un cambio intelligente a 10 velocità. La motorizzazione plug-in hybrid rientra nei parametri per l’accesso all’Ecobonus statale, che prevede incentivi economici per l’acquisto.

I sistemi di sicurezza

La sicurezza è un punto chiave per MG, entrambe le versioni dell’MG HS offrono il pacchetto MG Pilot, che include una vasta gamma di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), come Adaptive Cruise Control, Blind Spot Information System, Forward Collision Warning, Automatic Emergency Braking, Lane Departure Warning e una telecamera a 360 gradi.

L’allestimento completo garantisce un viaggio estremamente confortevole, con sedili anteriori riscaldati e regolabili elettricamente, specchi ripiegabili elettricamente. La tecnologia a bordo supporta il conducente grazie ai sensori di parcheggio anteriori e posteriori, al sistema di navigazione e alla connettività con Android Auto e Apple CarPlay.

Il listino prezzi

Per il lancio del restyling dei modelli MG HS e MG EHS, i prezzi di listino vanno dai 25.490 euro della HS in versione Comfort con cambio manuale fino ai 30.290 euro della versione Luxury con cambio automatico. I prezzi della EHS vanno dai 36.590 euro della Comfort ai 39.390 della Luxury.

– MG EHS Plug-in hybrid: Vantaggio cliente di 1.400 €

– MG HS: Vantaggio cliente di 2.000€, con un vantaggio extra di 400 € sulla motorizzazione a benzina grazie al Summer bonus (fino al 30/09/23), portando il vantaggio totale a 2.400 €.

Inoltre, sono disponibili le soluzioni finanziarie MG BOOST con diversi livelli:

– Livello Top (con polizza F&I o Credit Life):

– MG EHS: Vantaggio cliente di 650 €

– MG HS ICE: Vantaggio cliente di 750 €

– Livello Classic (senza assicurazioni):

– Entrambe le versioni: Vantaggio cliente di 250 €

Il finanziamento MG BOOST ha una durata di 36 mesi, con una rata a partire da 239 €, e offre un Valore Futuro Garantito migliorato rispetto alle generazioni precedenti.

Garanzia 7 anni

Un ulteriore vantaggio offerto da MG è la garanzia di fabbrica di 7 anni o 150.000 km, che copre l’intero veicolo, comprese le componenti elettriche come la batteria agli ioni di litio e il motore elettrico. Inoltre, la garanzia anti-perforazione ha una durata di 7 anni e non ha limiti di chilometraggio, offrendo una protezione completa contro la corrosione e la perforazione della carrozzeria nel corso degli anni.

—–

