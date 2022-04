E' tornato disponibile il sistema airbag firmato Tucano Urbano.

Airbag Airscud Tucano Urbano: dopo il sold out della campagna iniziata la scorsa primavera, è tornato disponibile l’airbag più versatile al mondo, con servizi e funzioni di sicurezza che si aggiornano e migliorano di giorno in giorno. Quindi perfetti per chi si muove quotidianamente su due ruote.

Airbag Airscud Tucano Urbano: come funziona

L’Airbag Airscud Tucano Urbano sfrutta tutta la potenza dell’intelligenza artificiale sviluppata dall’azienda francese In&motion Airbag per ottenere un concentrato di innovazione, funzionalità e design in grado di garantire la massima protezione a chi usa la moto o lo scooter ogni giorno.

In che modo? Il cervello tecnologico di Airscud risiede nella centralina In&box. Grazie a 7 sensori – 3 accelerometri, 3 giroscopi e 1 GPS – l’algoritmo di rilevamento misura mille volte ogni secondo i parametri di utilizzo e, in caso di necessità, permette l’attivazione più veloce al mondo; in meno di 60 millisecondi il sistema rileva il rischio e completa il gonfiaggio dell’airbag, con una copertura totale delle aree vitali: torace, addome, collo e colonna vertebrale. Per questo Airscud risulta l’airbag ideale negli spostamenti quotidiani, quando il pericolo è più che mai imprevedibile.

Grazie all’In&box – attivabile, tramite o il noleggio o l’acquisto della centralina, con diverse formule – Airscud è sempre connesso: così raccoglie e analizza costantemente i dati di guida di decine di migliaia di utenti in tutto il mondo per migliorare gli algoritmi di attivazione dell’airbag e mette a disposizione di tutti gli utenti nuove versioni sempre migliori dell’algoritmo di rilevamento.

Non bastasse, sono addirittura disponibili diversi algoritmi che ne ottimizzano il funzionamento in base alle condizioni di utilizzo: Street per chi usa le due ruote tutti giorni; Adventure per l’avventura off-road e Track per divertirsi in pista. È sufficiente cambiare attraverso l’app In&motion la modalità di utilizzo.

Lo sviluppo di Airscud ha previsto una lunga serie di test pratici e di laboratorio condotti sia da parte di In&motion che da Tucano Urbano. Airscud è quindi un gilet certificato moto CE in classe C Oversuit, ovvero dotato di quelle caratteristiche di resistenza che consentono di indossarlo in sicurezza sia sopra sia sotto alla giacca.

Inoltre, contiene un paraschiena CE EN 1621-Livello 1 che offre un’ulteriore protezione vertebrale anche nelle situazioni in cui l’algoritmo non prevede l’attivazione del sistema airbag. Ma a rendere l’Airbag Airscud Tucano Urbano ancora più unico è il sistema brevettato Arm Link, tramite il quale è possibile aggiungere le maniche al gilet. Ed ecco che in pochi secondi Airscud diventa una giacca da moto certificata CE, dotata di protezioni D3O T5 EVO X certificate CE – EN1621 Livello 1 su spalle e gomiti.

Inoltre, per garantirne l’utilizzo durante tutte le stagioni, Airscud è realizzato con materiali impermeabili e traspiranti che lo rendono water resistant, così da assecondare i capricci del meteo. Insomma, Airscud risponde alle esigenze di ogni rider, in ogni situazione di guida. E offre davvero la massima versatilità.

A fare la differenza contribuisce, infine, anche il design. Le linee pulite, la scelta dei materiali e la cura di ogni minimo particolare fanno di Airscud un capo sobrio, elegante e confortevole per l’utilizzo quotidiano in ogni contesto, in perfetto stile Tucano Urbano. L’esterno è stato realizzato in nylon Taslan a garanzia di leggerezza, ma è il nylon Oxford 500D nelle zone più esposte a offrire resistenza all’abrasione.

La fodera è in rete 3D per una migliore ventilazione, mentre i fianchi sono dotati di ampie superfici elasticizzate per assicurare una vestibilità perfetta. La finestra trasparente sulla schiena consente l’accensione e il monitoraggio tramite led della In&box, oltre a valorizzare lo stile tecnologico. Il collo in neoprene è imbottito per un comfort superiore. Due tasche frontali permettono di riporre comodamente, per esempio, il telefono e il portafoglio; infine, le maniche sono dotate di regolazioni sui bicipiti e sul polso per adattarsi al corpo.

Tucano Urbano ha posto una grande attenzione anche al peso. Il gilet in taglia L pesa 1.950 gr, ma è soprattutto la giacca a stupire, fermando la bilancia a 2.620 gr: un valore di riferimento comparabile a quello di una giacca tradizionale completa di protezioni.

—–

