Chery Unbounded Pro, in Cina costa 12.000 € e ha 408 km di autonomia

Riportano le fonti che è stata lanciata, per il mercato cinese, la nuova Chery Unbounded Pro, o QQ Wujie Pro per i cinesi, piccola utilitaria elettrica a 3 porte con autonomia da 301 o 408 km e fascia di prezzo tra 89.900 e 112.900 yuan, ovvero tra 12.000 e 15.000 €.

Per ora disponibile solo in Cina, forse potrebbe arrivare anche in Italia visto che DR usa delle auto Chery nella sua gamma italiana.

Le caratteristiche della Chery Unbounded Pro

La Chery Unbounded Pro ha dimensioni davvero contenute, con 3,4 metri di lunghezza, 1,6 di larghezza e 1,5 di altezza, e un passo di 2,1 metri.

Si distingue per forme squadrate, tre porte, doppia colorazione e cerchi da 16 pollici, nonché per una texture personalizzata sul montante posteriore e alcuni inserti arancio nella parte bassa della vettura, sulle plastiche rinforzate pensate per dare un po’ l’aspetto SUV, anche se ovviamente non lo è.

Dentro, come tutte le cinesi, abbonda di tecnologia. A partire dal processore Qualcomm Snapdragon 6155 che alimenta tutta l’elettronica e le funzioni dell’auto, compresa la strana camera a 540 gradi, data dalla combinazione di quella a 360 gradi e della seconda anteriore da 180.

Presente il display touch centrale da 12,9” privo di pulsanti fisici che si unisce al cruscotto LCD da 7 pollici. Ci sono poi sedili a regolazione elettronica, rivestimenti in pelle di serie, e un tetto panoramico. Inoltre, si può collegare all’app Energy di Chery per aprirla o chiuderla, aprire i finestrini, cercarla sulle mappe, e attivarne le funzioni di riscaldamento e raffreddamento.

Il motore sviluppa 74 CV e 150 N/m di coppia nella configurazione base con batteria da 28,26 kWh e autonomia di 301 km; e 95 CV e 120 N/m di coppia con batteria da 40,2 kWh con autonomia di 408 km nella configurazione massima. In entrambi i casi c’è supporto alla ricarica rapida, con passaggio dal 30 all’80% in 30 minuti.

