Lynk & Co 01 a noleggio per privati: conviene davvero?

La Lynk & Co 01 è disponibile anche con un’offerta di noleggio ai privati che parte da 513 euro al mese: ecco i dettagli e i servizi inclusi, a chi conviene e a chi non conviene questa formula.

L’abbinamento tra il Suv ibrido plug-in Lynk & Co 01 e la formula del noleggio a lungo termine per privati è un’opportunità? Siamo partiti da questa domanda per analizzare l’offerta di noleggio sul modello, proposta direttamente dalla Casa. Un’offerta che, sulla scia della proposta di abbonamento, si distingue per la sua flessibilità e per un canone interessante, che però deve essere soppesato con un anticipo di 4000 euro. Analizziamo quindi tutte le caratteristiche dell’offerta e, in particolare, a chi conviene.

Lynk & Co 01: caratteristiche tecniche

Lynk & Co 01 è un Suv che trae ispirazione dalla cugina Volvo XC40: come abbiamo constatato nella prova su strada, si presenta con dimensioni significative, 4,53 metri di lunghezza, 1,65 metri di larghezza e 1,86 metri di altezza, e incarna la filosofia del marchio, caratterizzata dalla purezza e dall’essenzialità, dato che solo due opzioni di colore: nero e blu. Tutti gli optional sono inclusi di serie, compresi i sofisticati sistemi di sicurezza e gli aggiornamenti Over-The-Air.

Unica è anche la motorizzazione ibrida plug-in della Lynk & Co 01: il motore 1.5 benzina è affiancato da un motore elettrico, alimentato da una batteria da 17,6 kWh, per un totale di 261 Cv. Con questa configurazione, il veicolo offre un’autonomia che può raggiungere fino a 75 km utilizzando solo l’energia elettrica.

L’offerta di noleggio su Lynk & Co 01

Per valutare se l’offerta di noleggio per Lynk&Co 01 è conveniente, possiamo esaminare i dettagli forniti:

Canone mensile: a partire da 513 euro

a partire da 513 euro Anticipo: 4000 euro

4000 euro Durata a scelta del cliente: da 24 a 60 mesi

da 24 a 60 mesi Chilometraggio a scelta del cliente: da 10.000 a 40.000 km

da 10.000 a 40.000 km Servizi inclusi: manutenzione ordinaria, assistenza stradale, bollo

manutenzione ordinaria, assistenza stradale, bollo Tempi di consegna: 2-4 settimane

I costi mensili variano in base al chilometraggio annuale e alla durata del contratto. Di seguito sono riportati i costi mensili per diverse combinazioni di chilometraggio annuale e durata del contratto:

km/anno 24 mesi 36 mesi 48 mesi 60 mesi 10 000 606 € 555 € 536 € 513 € 15 000 637 € 583 € 561 € 537 € 20 000 665 € 611 € 585 € 566 € 30 000 731 € 680 € 650 € 621 € 40 000 800 € 748 € 709 € 677 € Anticipo 4.000 €

Conviene davvero?

Dal momento che l’anticipo è fisso a 4000 euro e i costi mensili variano in base al chilometraggio annuale e alla durata del contratto, ci sono vari parametri per valutare se l’offerta di noleggio è conveniente per te. Ovviamente le esigenze possono essere diverse: proviamo allora ad esaminare qualche scenario.

Quando il noleggio può essere conveniente

Immagina di essere un lavoratore che si è trasferito temporaneamente in una nuova città per un contratto di due anni. Optare per un noleggio Lynk&Co 01 per 24 mesi con un chilometraggio annuale di 15.000 km potrebbe essere vantaggioso. Il canone mensile sarebbe di 637 €, con un anticipo di 4000 €. Con il noleggio a lungo termine, non dovresti preoccuparti della svalutazione dell’auto o dei costi di manutenzione, e alla fine del contratto avrai la flessibilità di decidere se rinnovare il contratto o cercare altre opzioni in base alle tue nuove esigenze.

Se invece vivi in una grande città e utilizzi l’auto principalmente per spostamenti urbani limitati, potresti considerare un noleggio Lynk&Co 01 per 36 mesi con un chilometraggio annuale di 10.000 km. Con un canone mensile di 555 € e i servizi inclusi, potresti evitare i costi imprevisti legati alla manutenzione e all’assistenza stradale.

Quando il noleggio potrebbe non essere conveniente

Di contro, se ti trovi nella condizione di dover percorrere molti chilometri ogni anno e prevedi di tenere l’auto per un lungo periodo di tempo, il noleggio potrebbe non essere la soluzione migliore. Ad esempio, se pensi di percorrere 30.000 km all’anno e hai intenzione di tenere l’auto per 5 anni, il noleggio diventa alquanto costoso. Con un canone mensile di 621 € per un noleggio di 60 mesi, potresti finire per spendere di più rispetto all’acquisto di un’auto nuova o usata.

Anche se hai limitate risorse finanziarie disponibili per un anticipo elevato e sei incerto riguardo al tuo futuro a lungo termine, il noleggio potrebbe non essere conveniente, specie se il contratto viene risolto anticipatamente rispetto al termine previsto.

