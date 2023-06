Wyler Vetta SpacEarth: dopo oltre due anni di ricerca e sviluppo in collaborazione con Space Experience – un centro di ricerca e sperimentazione scientifica e tecnologica che opera con le maggiori Agenzie Spaziali – Wyler Vetta debutta con il progetto dedicato allo spazio.

La nuova collezione SpacEarth di Wyler Vetta presenta orologi pensati come strumenti dedicati alle missioni abitate nello spazio oltre a fornire l’opportunità di leggere diversi fusi orari. Queste missioni si affidano alle convenzioni orarie terrestri per scandire il tempo anche a bordo dei razzi e dei veicoli come, ad esempio, la Stazione Spaziale Internazionale.

Wyler Vetta SpacEarth: caratteristiche

A differenza di ciò che accade sulla Terra, gli astronauti in orbita, viaggiando a velocità prossime ai 27.000 km/h, osservano quindi ben 16 albe ed altrettanti tramonti nell’arco delle 24 ore. Considerando la necessità di mantenere i contatti con le basi terrestri, ogni space explorer, tramite SpacEarth, potrà monitorare costantemente tre fusi orari terrestri (2 di questi sulle 24 ore), ed il tempo ufficiale della missione (sul quadrante 12 ore).

Disegnato da Fulvio Loccisulla base del celebre modello Jumbostar reso ulteriormente ergonomico, il nuovo orologio SpacEarth presenta una cassa in titanio del diametro di 43 mm che ospita un quadrante progettato per permettere la lettura di tutte le informazioni necessarie durante l’esperienza oltre l’atmosfera e semplificare l’interazione dell’uomo con le funzioni strumento.

La suddivisione delle informazioni sulla base delle 24 ore favorisce la distinzione tra il giorno e la notte terresti grazie al rehaut girevole con scala bicolore regolato dalla corona posta a ore 10. Gli imponenti indici con Super LumiNova, così come le lancette di ore, minuti e secondi, garantiscono una leggibilità ottimale in differenti condizioni di luminosità dell’ambiente. La lancetta GMT si associa ai toni dei quadranti e indica il secondo fuso orario.

Al centro del quadrante compaiono il logo “Space Experience” e grafiche ispirate alla rappresentazione dello spazio. Il logo Wyler Vetta a ore 12 è accompagnato dalla scritta “SpacEarth Three Time Zone”. La finestrella della data posizionata strategicamente tra le ore 7 e 8 permette di rispettare il posizionamento e la lettura delle altre indicazioni.

Il trattamento antiriflesso del vetro zaffiro rende ancora più agevole l’acquisizione dei parametri forniti sul quadrante. La scelta del titanio coinvolge oltre alla cassa e le due corone, anche il fondello a vite – sul quale compare un’incisione dedicata alla Stazione spaziale a partecipazione Europea – e il bracciale con chiusura deployante.

I nuovi segnatempo della collezione SpacEarth di Wyler Vetta, rigorosamente Swiss Made, sono equipaggiati con un calibro al quarzo Ronda 515, scelta tecnica necessaria per permettere all’orologio di funzionare alla perfezione anche nelle condizioni di microgravità che investono lo spazio. Il calibro al quarzo permette di non risentire della riduzione del peso di alcune componenti essenziali del meccanismo che ne pregiudicherebbero il funzionamento ottimale.

La collezione SpacEarth osa con il colore e gli accostamenti tra materiali che definiscono la cifra di 6 differenti declinazioni degli orologi. La cassa in titanio pvd gun con finitura sablé è associata ad un quadrante essenzialmente bicolore grigio e nero con dettagli arancione ed è abbinato ad un cinturino Nato nero e grigio. La stessa cassa con il bracciale di titanio nella medesima finitura dà vita ad un orologio dal look potente.

Nella referenza WV0249 l’arancione è protagonista del quadrante e del cinturino Nato bicolore in contrasto con il nero. Lo stesso modello è proposto in una seconda declinazione con bracciale in titanio pvd gun sablé. Un verde particolarmente acceso definisce la personalità del modello WV0250 con cassa di titanio pvd gun nero in cui i dettagli colorati creano contrasti audaci sul quadrante e sul cinturino Nato (nero/verde). Nella versione WV0250a l’orologio sfoggia un look total black con il bracciale di titanio nella stessa finitura della cassa. Gli orologi della collezione Wyler Vetta SpacEarth sono impermeabili fino a 100 metri.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.