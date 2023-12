Sixt ed Hertz non vogliono più le Tesla per il noleggio

Sixt, una nota azienda di autonoleggio, ha iniziato a rimuovere gradualmente le Tesla dalla offerta di auto a noleggio. Questa mossa segue un percorso simile a quello adottato da Hertz, che ha rallentato l’inserimento di veicoli elettrici nella sua flotta, specialmente quelli prodotti da Tesla.

In una comunicazione rivolta ai suoi utenti, Sixt ha annunciato la decisione di non acquistare ulteriori veicoli Tesla e di ridurre la presenza di questi modelli nella sua flotta di auto elettriche.

La dichiarazione di Sixt suona così:

Vorremmo informarvi che attualmente non stiamo acquistando altri veicoli Tesla. Inoltre, stiamo riducendo il numero di veicoli Tesla nella nostra flotta di auto a noleggio.

Ma perchè la scelta di rinunciare a Tesla?

La scelta di Sixt è influenzata da diversi fattori, tra le quali una richiesta inferiore per il noleggio di auto elettriche rispetto a quelli a combustione, costi di listino più elevati e spese di riparazione maggiori. C’è da mettere in conto anche le politiche dei listini di Tesla, che in questo caso hanno creato parecchi problemi.

La casa automobilistica di Elon Musk ha mostrato poco interesse per le ripercussioni dei suoi tagli di prezzo, come dimostrato dai significativi ribassi effettuati all’inizio dell’anno. Queste riduzioni hanno influenzato immediatamente il valore dell’usato, un elemento fondamentale per le aziende di noleggio auto nel loro bilancio.

Secondo quanto riportato da Focus.de, a differenza di molte compagnie di autonoleggio che hanno accordi di “riscatto” con i produttori di automobili, Sixt non possiede un tale accordo con Tesla. Tipicamente, le società di autonoleggio stipulano accordi con i produttori che prevedono la restituzione delle auto dopo un periodo di tre anni.

Non è un addio all’elettrico

Non si tratta comunque di un dietrofront di Sixt sull’elettrico. Secondo Focus, le auto elettriche rappresentano attualmente il 6% della flotta di Sixt, con circa 5.000 veicoli Tesla impiegati a livello globale. Nonostante l’esclusione dei veicoli Tesla, Sixt mantiene il suo obiettivo di elettrificare almeno il 70% della sua flotta entro la fine del decennio. I clienti continuare a noleggiare auto elettriche di BMW, Peugeot, MG, Nio e BYD.

