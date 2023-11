Rimac Nevera è l’auto più veloce del mondo in retromarcia!

La Rimac Nevera, un’hypercar elettrica di straordinaria velocità, ha raggiunto livelli di prestazioni quasi inimmaginabili. Dotata di una forza impetuosa di 1.194 cavalli, questa vettura può raggiungere velocità superiori ai 411 km/h e accelerare più velocemente di una Formula 1. Non si limita ad essere una delle auto elettriche più potenti sul pianeta, ma si posiziona tra le vetture più potenti a livello globale. Venduta a un prezzo vicino ai 2,1 milioni di dollari, la Nevera ha infranto record su record, costringendo i suoi creatori a cercare nuove frontiere da conquistare, come dimostra un recente video su Youtube.

Tra le sue numerose imprese, la Nevera ha ora stabilito anche il record mondiale del Guinness per la più alta velocità raggiunta in retromarcia, toccando i 275,59 km/h, una velocità notevole in qualsiasi direzione.

Matija Renić, capo ingegnere del progetto Nevera, ha raccontato che l’idea di questa sfida è nata quasi per scherzo durante lo sviluppo dell’hypercar. “All’inizio era solo un divertimento“, ha detto, notando come i sistemi dell’auto non fossero originariamente progettati per prestazioni massime in retromarcia. “Ma poi, abbiamo iniziato a prendere seriamente in considerazione l’idea.”

Le simulazioni suggerivano che la Nevera potesse superare i 240 km/h in retromarcia, ma la sua stabilità a tale velocità era incerta. “Era un viaggio nell’ignoto“, ha aggiunto Renić.

La Nevera ha dimostrato di essere all’altezza della sfida, come si può vedere in vari video. Goran Drndak, il pilota di test che ha stabilito il record, ha descritto l’esperienza come “un periodo di adattamento necessario”. “Si guida all’indietro, guardando il mondo allontanarsi velocemente, con il collo spinto in avanti come in una brusca frenata“, ha spiegato Drndak. “Si manovra il volante con estrema cautela, mantenendo l’equilibrio, osservando il percorso dallo specchietto retrovisore, mentre si monitora la velocità.” Nonostante non sia naturale per il design dell’auto, Drndak ha affermato che la Nevera ha superato brillantemente la prova.

