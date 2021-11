Il fantastico poggiatesta auto per dormire (quasi) come in business class

Se volete farvi un pisolino in auto senza sbattere contro i finestrini, questo è il sistema che fa per voi.

Il poggiatesta Bannio per auto rimovibile e regolabile a 180 gradi è una di quelle invenzioni che avremmo voluto vedere in commercio da anni. Avete presente quanto è scomodo tentare di fare un pisolino in auto? Da oggi il problema è risolto grazie a questo sistema di poggiatesta per auto rimovibile. A proposito, se avete sonno e dovete guidare, fermatevi a riposare e date un occhio a questa offerta QUI.

Come funziona il poggiatesta rimovibile per auto?

Quello proposto da Bannio si tratta di un poggiatesta ergonomico, adatto per la maggior parte dei sedili delle automobili. Fornisce un supporto efficace al lato della testa, aumenta il comfort del sonno e allevia la fatica il viaggio. Il materiale ABS di alta qualità per la struttura è accompagnato dal un rivestimento in pelle, mentre l’interno è realizzato in memory foam.

Il poggiatesta laterale per dormire supporta una rotazione di 180 gradi. Può essere sollevato e abbassato in maniera da risultare confortevole per tutti. E’ possibile anche allungare la larghezza orizzontalmente (14 cm ~ 28 cm) per ottenere una posizione comoda per dormire.

Il poggiatesta può essere installato in qualsiasi momento in solo 3 passaggi. Per prima cosa bisogna scegliere la guarnizione in gomma giusta da collegare all’asta del poggiatesta del seggiolino auto. Quindi è necessario collegare il corpo principale alla guarnizione in gomma. Infine, basta chiudere il coperchio posteriore e avvita le viti per finire. L’operazione può essere fatta da chiunque e non dovrebbe impegnare più di cinque minuti.

Puoi acquistare il poggiatesta Bannio per auto rimovibile su Amazon. Le spedizioni sono operate in 48 ore per coloro che sono abbonati a Prime. In caso contrario possono essere gratuite ma operate in circa sette giorni.

