Non perdetevi gli orari per seguire su Sky il monomarca del Cavallino Rampante.

Orari Ferrari Challenge 2022 – Al via questo weekend sul circuito portoghese di Portimao la prima prova del Ferrari Challenge Europe giunto alla sua 30a edizione. Le gare del Trofeo Pirelli e Coppa Shell saranno trasmesse in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su NOW. In pista sono attese quarantasei Ferrari 488 Challenge Evo per la prima sfida stagionale del monomarca del Cavallino Rampante in Europa. Sabato, alle 14:20 e alle 16:50 appuntamento sul canale 207 di Sky, rispettivamente, con Gara 1 di Trofeo Pirelli e Coppa Shell. Stessi orari per Gara 2 di entrambe le competizioni nella giornata di domenica.

Tuttavia sarà un weekend all’insegna dei motori con il MotoGP Argentina (orari diretta Sky e differita TV8) e con GT World Challenge di Imola in cui debutterà Valentino Rossi alla guida di una Audi R8 LMS GT3 del team WRX.

Orari Ferrari Challenge 2022: Portimao

Ecco la programmazione del Ferrari Challenge in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su NOW. Inoltre sarà possibile seguire in diretta sul sito Ferrari.com l’intero weekend di gare.

SABATO 2 APRILE

14:20 Gara 1 Trofeo Pirelli

16:50 Gara 1 Coppa Shell

DOMENICA 3 APRILE

14:20 Gara 2 Trofeo Pirelli

16:50 Gara 2 Coppa Shell

