Svelate in anteprima le prime immagini dellla seconda stagione di Clarkson's Farm!

Clarkson’s Farm stagione 2: Prime Video ha svelato oggi alcune immagini in anteprima dalla Diddly Squat Farm, mentre continua la produzione della seconda stagione di Clarkson’s Farm. Le riprese del grande successo Prime Video sono iniziate lo scorso anno e vedono riunita la grande squadra della Diddly Squat tra cui Lisa, Kaleb, Cheerful Charlie e Gerald che, ancora una volta, terranno un occhio vigile su Jeremy e le sue follie agrarie a Chipping Norton.

Amazon Prime Video ha rinnovato lo show agricolo di Jeremy Clarkson: Clarkson’s Farm stagione 2. Lo show, condotto dal conduttore britannico, ha avuto un enorme successo globale, anche se è stato rivelato dagli stessi autori, che la fattoria di Clarkson, nel suo primo anno di attività, ha guadagnato appena 114 sterline.

Le riprese della seconda stagione sono già in corso, Amazon, sta dunque già seguendo le avventure della star di The Grand Tour mentre gestisce Diddly Squat Farm. Il più improbabile contadino inglese di sempre sarà nuovamente affiancato dal suo team, incluso Kaleb, che aiuterà Clarkson a gestire i suoi campi e le sue intrepide idee in ambito agricolo, ampliando le sue limitate conoscenze.

“Clarkson’s Farm è una lettera d’amore non filtrata di Jeremy all’agricoltura”, ha affermato Dan Grabiner, responsabile di Amazon Studios UK. “Sono l’autenticità, il fascino e l’umorismo, combinati con i fantastici personaggi della fattoria, che hanno reso la serie un notevole successo di pubblico”.

Clarkson’s Farm è prodotto da Expectation e da Con Dao Productions di Clarkson. I produttori esecutivi sono Peter Fincham e Andy Wilman, mentre il regista della serie è Will Yapp.

Clarkson ha avvisato tutti i fans dell’arrivo della nuova stagione con un breve video postato su Instagram.

Clarkson’s Farm stagione 2: il video annuncio di Jeremy