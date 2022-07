Orari F1 TV8 GP Ungheria 2022 e diretta SKY e NOW

Ecco gli orari della F1 su TV8 del GP di Ungheria 2022 che verrà trasmesso in diretta Domenica 31 Luglio alle 15 su SKY e NOW. Si tratta della tredicesima prova del campionato di Formula Uno. Per chi fosse in auto o volesse comunque seguire il GP in diretta per radio, qui le frequenze FM di Radio Sportiva, Rai Radio 1 e Rai Radio 2.

L’appuntamento è sul circuito dell’Hungaroring, dove la Ferrari si giocherà le ultime chances per avere la speranza di vincere il titolo iridato. Secondo la classifica della F1 2022 con il mondiale piloti e quello costruttori, Verstappen ha 38 punti di distacco su Leclerc che è secondo. Il monegasco deve credere nella rimonta, perchè ha dimostrato di avere una monoposto che può farcela.

Secondo il calendario F1 delle gare, il prossimo appuntamento sarà per il GP del Belgio a Francorchamps, nel weekend del 26-28 Agosto.

Vi abbiamo incuriositi? Vediamo qui sotto tutti gli orari del Gran Premio di Ungheria in TV per vedere la gara in chiaro e in diretta.

Orari TV8 F1 GP Ungheria

Sabato 23 luglio

Ore 16:00 – 17:00 : qualifiche

Domenica 24 luglio

Ore 15:00 – 17:00: diretta Gara

Orari F1 GP Ungheria dirette su SKY e NOW

Sky dedicherà alla programmazione del Gran Premio di Ungheria i canali Sky Sport 1 (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207).

Venerdì 29 Luglio

Ore 13.45: Pre libere 1

Ore 14.00: Prove Libere 1 GP Ungheria

Ore 15.00: Post libere 1

Ore 16.45: Pre libere 2

Ore 17.00: Prove Libere 2 GP Ungheria

Ore 18.00: Post libere 2

Ore 20.00: Paddock Live Show

Sabato 30 Luglio

Ore 11.55: Conferenza stampa team in diretta

Ore 12.45: Pre libere 3

Ore 13.00: Prove libere 3 GP Ungheria

Ore 14.00: Post libere 3

Ore 15.25: Pre qualifiche

Ore 16.00: Qualifiche GP Ungheria

Ore 17.15: Post qualifiche

Ore 19.00: Paddock Live Show

Domenica 31 Luglio

Ore 13.30: Pre gara

Ore 15.00: GP Ungheria

Ore 17.00: Post gara

Ore 17.30: #Skymotori

Ore 19.00: Race Anatomy

