Ducati Monster Ayrton Senna: la moto tributo da collezione

Ducati presenta il Monster Senna, un’edizione speciale in onore di Ayrton Senna, limitata a 341 esemplari. La moto celebra il legame tra Ducati e il campione brasiliano con una livrea ispirata ai colori del casco di Senna.

Ducati Monster Ayrton Senna: il video

Ducati presenta il Monster Senna, un’edizione speciale da collezione che onora il leggendario pilota brasiliano Ayrton Senna e la sua straordinaria carriera. Limitato a soli 341 esemplari, questo numero rappresenta un tributo simbolico: 3 come i Titoli Mondiali di Formula 1 conquistati da Senna, e 41 come i Gran Premi vinti.

La serie speciale Monster Senna celebra il solido rapporto tra Ducati e il campione brasiliano. Questa passione reciproca tra due icone del motorsport è coltivata ancora oggi attraverso la collaborazione con la famiglia di Ayrton e con Senna Brands. La livrea speciale della moto, disegnata dal Centro Stile Ducati, è un omaggio a questo legame duraturo.

La scelta del Monster come modello per questa edizione limitata non è casuale. Ayrton Senna fu uno dei primi proprietari del Monster 900, utilizzato per i suoi spostamenti a Montecarlo. Senna amava il concetto di una moto che portasse il divertimento della guida al centro dell’esperienza motociclistica: un motore sportivo, perfetto per l’uso stradale, ciclistica derivata dalla Superbike, manubrio largo e niente carenatura. Il Monster Senna omaggia il talento di Senna con una livrea ispirata ai colori del casco del pilota: giallo, verde e blu, chiari omaggi alla bandiera brasiliana.

Il Monster Senna è equipaggiato con componenti di altissima qualità che esaltano estetica e prestazioni dinamiche. La moto raggiunge un peso a secco di soli 175 kg, grazie anche alla ciclistica ispirata alle Superbike Ducati. Il motore Testastretta 11°, un bicilindrico 4 valvole raffreddato a liquido con distribuzione desmodromica, eroga 111 cavalli. La ciclistica comprende sospensioni Öhlins completamente regolabili, cerchi forgiati, impianto frenante con pinze anteriori Brembo Stylema e flange in alluminio per i dischi freno.

L’estetica del Monster Senna è impreziosita da dettagli come i tag giallo/verde/blu sui cerchi neri e i dettagli in giallo sulle pinze freno e sui silenziatori Termignoni in fibra di carbonio. La sella speciale, il puntale paramotore in tinta e l’animazione dedicata del dashboard completano l’aspetto esclusivo della moto. Ogni esemplare è unico, con una placca sulla piastra di sterzo riportante il nome del modello e il numero dell’esemplare, accompagnata da un certificato di autenticità e un telo coprimoto dedicato.

Il legame tra Ducati e Ayrton Senna iniziò nel 1990, quando Senna ricevette una Ducati 851 SP in regalo da Claudio Castiglioni, allora proprietario di Ducati. Senna rimase affascinato dalla Ducati 916, portando alla creazione della Ducati 916 Senna, una moto con una livrea scelta personalmente dal pilota. La collaborazione riprese nel 2014 con la 1199 Panigale Senna, una serie limitata a 161 esemplari, riservata al mercato brasiliano.

Il Monster Senna di Ducati è un tributo emozionante e unico alla leggenda di Ayrton Senna. Con un design ispirato alla storia e componenti di altissima qualità, questo modello limitato celebra l’eredità di un campione iconico.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Fonte Ducati

Copyright Image: Sinergon LTD