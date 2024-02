Nuova Dacia Spring combina prestazioni interessanti, efficienza e un design rinnovato, mantenendo un prezzo vantaggioso. Con un motore da 65 CV, un’autonomia di oltre 220 km e funzionalità avanzate come la ricarica bidirezionale, Spring è la scelta ideale per una mobilità sostenibile e conveniente.

Novità in casa Dacia con la nuova versione di Spring, il primo veicolo completamente elettrico del marchio che ha reso la mobilità a zero emissioni accessibile. Introdotto nel 2021, questo modello si è posizionato come la terza auto elettrica più acquistata da clienti privati negli anni 2022 e 2023. Fin dal suo debutto, Dacia Spring ha registrato oltre 140.000 immatricolazioni a livello globale, testimoniando il suo successo commerciale.

La popolarità di Dacia Spring si deve alla sua capacità di rispondere efficacemente alle esigenze di una mobilità eco-sostenibile, semplice, accessibile ed efficiente. Le statistiche di utilizzo rivelano che i tragitti medi degli utenti di Spring sono di 37 km, con una velocità media di 37 km/h, e che nel 75% dei casi la ricarica elettrica avviene a domicilio, evidenziando un modello di consumo energetico ottimale per la vita quotidiana.

Com’è la nuova Dacia Spring

La Nuova Dacia Spring segna un ulteriore passo avanti, mantenendo allo stesso tempo le qualità che hanno contribuito al suo successo iniziale. Il modello si distingue ora per il suo design completamente rinnovato e più robusto, un’abitabilità interna eccellente per la categoria e una maggiore versatilità, grazie al motore da 65 CV che combina alte prestazioni con efficienza, mantenendo al contempo il posizionamento di prezzo vantaggioso sul mercato delle auto elettriche.

Il design rinnovato di DACIA Spring, che adotta il nuovo linguaggio stilistico inaugurato dall’ultima generazione di Duster, enfatizza un aspetto robusto e deciso, rendendo il veicolo ancora più attraente. La trasformazione estetica è evidente tanto negli interni, con un completo ridisegno degli elementi, quanto nell’esterno, dove si conserva il tetto del modello precedente come unico elemento invariato. Questa evoluzione estetica non solo conferma la personalità di Spring ma ne esalta il carattere distintivo.

L’aspetto esteriore di Spring si caratterizza per la sua solidità e modernità, con linee semplici ma ben definite che ne definiscono la nuova forza estetica. La nuova identità di Dacia è rappresentata da elementi distintivi come le due fasce nere lucide e opache e la firma luminosa a “Y”, che contribuiscono a un’impressione visiva di coerenza e modernità.

In termini di funzionalità, DACIA Spring continua a privilegiare un approccio sostenibile e ingegnoso, come dimostrato dalle protezioni laterali facilmente sostituibili e dalla scelta di eliminare le cromature decorative, ridurre il peso e migliorare l’aerodinamica. Disponibile in sei colori, inclusi i nuovi Beige Safari e Rosso Mattone, Spring offre un’esperienza utente arricchita da un design interno moderno e digitale, con ampi display e materiali di qualità superiore.

Rimarcando il suo impegno per rendere la mobilità elettrica accessibile a tutti, DACIA Spring non solo mantiene il miglior rapporto qualità/prezzo nel suo segmento, ma introduce anche miglioramenti significativi in termini di capacità di carico e versatilità degli accessori, massimizzando l’utilità del veicolo per l’utente finale.

Le prestazioni del veicolo sono state ulteriormente ottimizzate con il motore da 65 CV, che estende l’uso della Spring a un ambito più ampio, garantendo al contempo un consumo energetico efficiente. La batteria da 26,8 kWh, accuratamente dimensionata per le esigenze del segmento A, assicura un’autonomia superiore ai 220 km, soddisfacendo così le esigenze quotidiane degli utenti senza compromettere le prestazioni generali del veicolo.

Nuove funzionalità come la ricarica bidirezionale V2L trasformano DACIA Spring in una fonte d’energia mobile, sottolineando l’approccio innovativo del marchio nel rispondere alle esigenze di mobilità sostenibile dei suoi clienti.

Gli allestimenti

Con l’introduzione di Nuova Spring, Dacia amplia la propria offerta, permettendo ai consumatori di selezionare il modello che meglio si adatta alle loro necessità specifiche. Questo approccio, coerente con la filosofia di prodotto del marchio, introduce l’allestimento Expression e mantiene la versione Extreme come punta di diamante della gamma. Da notare che la motorizzazione da 65 CV / 48 kW è disponibile sia per la Nuova Spring Expression che per l’Extreme, mentre la versione con motore da 45 CV / 33 kW è riservata esclusivamente all’allestimento Expression.

I principali equipaggiamenti di serie per allestimento:

Spring Expression include un quadro strumenti digitale da 7 pollici, un volante a tre razze regolabile in altezza, servosterzo, il sistema Media Control dotato di presa USB, limitatore di velocità, climatizzatore manuale, comandi radio al volante, cerchi da 15 pollici (per le versioni con motorizzazione da 65 CV), chiusura centralizzata delle porte con telecomando, alzacristalli elettrici anteriori, sensori di parcheggio posteriori e una presa da 12V.

Spring Extreme arricchisce l’offerta di Expression con finiture interne ed esterne color rame, retrovisori e alzacristalli posteriori elettrici, il sistema multimediale Media Nav Live con un ampio display centrale da 10 pollici, due porte USB e connettività wireless per Apple CarPlay™ e Android Auto™, oltre al caricabatterie bidirezionale.

Queste configurazioni evidenziano l’impegno di DACIA nel fornire soluzioni di mobilità elettrica accessibili, ma altamente personalizzabili, per rispondere in modo efficace alle diverse esigenze dei consumatori, mantenendo sempre un occhio di riguardo verso l’innovazione tecnologica e la connettività.

Fonte: Dacia

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD