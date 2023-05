Aston Martin DBX707 AMR23 Edition celebra il successo dell’Aston Martin Aramco Cognizant Formula 1 Team con l’uscita di questa nuova esclusiva per il suv extralusso più potente al mondo. La DBX707 si ispira infatti alla AMR23 F1.

Aston Martin DBX707 AMR23 Edition: caratteristiche

Una selezione di colori e finiture uniche, realizzata dal servizio di personalizzazione Aston Martin, per una DBX707 che unisce l’esaltante mondo della F1 con il suv di lusso più dinamico e potente del mondo, conferendole un look da vera auto da corsa. L’edizione AMR23 offre contenuti esclusivi all’esterno dell’auto, tra cui la vernice Podium Green, un esclusivo badge Q by Aston Martin sul parafango e pinze dei freni Aston Martin Racing Green.

Ulteriori elementi di spicco della AMR23, che sottolineano il legame con la F1 sono gli accenti lime sul body kit in carbonio scolpito che ricorda quelli presenti sulla vettura AMR23 F1. All’interno, la AMR23 Edition aggiunge cuciture a contrasto lime agli interni Inspire Sport Duotone Onyx Black / Eifel Green, impiallacciature in fibra di carbonio e satin scuro. Il logo AMR23 compare anche sui listelli sottoporta per non lasciare dubbi agli occupanti sulla discendenza motorsport di Aston Martin.

L’Aston Martin DBX707 è la combinazione perfetta di prestazioni straordinarie, dinamica suprema, stile inconfondibile e lusso assoluto. Creata per offrire un controllo e una precisione di guida impeccabili, la vettura presenta miglioramenti al motore, alla trasmissione, alle sospensioni, ai freni, ai sistemi elettronici e all’aerodinamica.

