Felo FW03 SIC58 Limited Edition Marco Simoncelli ad EICMA 2023

FELO ha presentato il suo ultimo modello in edizione limitata, FW03 SIC58, in un omaggio appassionato al compianto Marco Simoncelli all’ottantesima edizione di EICMA. Qui tutte le informazioni su date e orari di Eicma, ma anche come arrivare e dove sono i parcheggi.

Il padre di Simoncelli, Paolo, ha preso parte alla cerimonia esprimendo il suo entusiasmo per l’iniziativa:

Sono davvero felice ed emozionato di iniziare questa collaborazione con FELO. Hanno creato un prodotto di elevatissima qualità e la realizzazione della serie limitata SIC58 rappresenta appieno lo spirito e la gioia che porta con sé questo nome.

Il FW03 Type 2, il modello che rievoca il leggendario CUB della Honda, è uno scooter con 120 km di autonomia, 80 km/h di velocità massima. Una delle particolarità è che offre anche una presa di tipo 2 per una ricarica veloce e un caricabatterie integrato.

Ed è proprio il FW03 Type 2, già apprezzato per le sue performance e affidabilità, ad essere la base per l’edizione limitata, che si distingue per una livrea accattivante e subito riconoscibile: il giallo fluorescente, il nero, il bianco e il rosso sono un chiaro riferimento ai colori iconici legati a Simoncelli, mentre le due strisce rosse e le macchie di leopardo enfatizzano ulteriormente la velocità e l’agilità, qualità che hanno contraddistinto la carriera del pilota.

Il FW03 SIC58 Limited Edition è destinato a diventare un oggetto da collezione per gli appassionati, con una produzione limitata a 580 unità e un prezzo di vendita fissato a € 5.990 inclusa una garanzia quinquennale sulle batterie.

Copyright Image: H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED