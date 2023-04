MotoGP Austin 2023: vince Rins, Bagnaia cade, Bezzecchi sesto

Il Gran Premio delle Americhe di MotoGP ad Austin 2023 è stata una gara estremamente emozionante, ma anche molto difficile e accidentata, che ha visto molti piloti finire per terra. Lo scenario del circuito texano si è rivelato particolarmente ostile, con numerosi piloti costretti ad abbandonare la gara a causa di cadute.

Nonostante ciò, Alex Rins ha corso con lucidà e ha portato a termine una gara impeccabile, portando la Honda al primo posto del podio e regalando al team di Lucio Cecchinello il centesimo podio nella storia del Motomondiale. Tra l’altro Rins bissa il successo del 2019, quando correva con la Suzuki.

Luca Marini, fratello di Valentino Rossi, ha ottenuto il suo primo podio in carriera nella massima categoria, mentre Fabio Quartararo, che ha avuto un inizio di stagione difficile, ha ottenuto un inaspettato quanto meritato terzo posto.

Maverick Vinales e Miguel Oliveira, entrambi in sella ad Aprilia, sono riusciti a portare la casa italiana ai piedi del podio. Al contrario, il leader del campionato Marco Bezzecchi ha avuto una gara difficile, chiudendo soltanto sesto.

La corsa è stata anche caratterizzata da numerosi colpi di scena, tra cui la caduta di Francesco Bagnaia, che si trovava in testa, e quella di Jorge Martin, che ha perso l’anteriore nello Snake al primo giro finendo per travolgere l’incolpevole Alex Marquez. Questo ha fatto sì che la gara si sia trasformata in una sorta di corsa ad eliminazione.

Con questa vittoria Rins ha dimostrando la grande abilità e determinazione, sfruttando al massimo i problemi degli avversari. Nonostante l’alto numero di cadute, la gara è stata coinvolgente rendendo la stagione 2023 spettacolare ed ancora più avvincente e imprevedibile.

La classifica della MotoGP dopo il GP di Austin vede ancora al primo posto Marco Bezzecchi con 64 punti, che stacca Bagnaia grazie al sesto posto acquisito in gara. Al terzo posto c’è Alex Rins, con 47 punti, poi Maverick Viñales con 45 punti. Infine, al quinto posto c’è Johann Zarco con 44 punti.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.