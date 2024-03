La recente espansione di Tecnomar for Lamborghini 63 in Nord Africa rappresenta un significativo traguardo per The Italian Sea Group, e sottolinea il continuo successo internazionale del progetto.

Il piano di espansione di The Italian Sea Group continua a registrare successi con l’arrivo del primo Tecnomar for Lamborghini 63 in Nord Africa. L’iconico Tecnomar for Lamborghini 63 è il motoryacht all’avanguardia nato dall’incontro tra l’eccellenza del mondo della nautica e quello delle super sport car. La sua capacità di navigare a 63 nodi e il suo design innovativo che consente di ormeggiare anche in acque poco profonde, lo hanno reso una scelta prediletta non solo negli Emirati Arabi Uniti ma ora anche nei paesi del Nord Africa, una regione che sta vivendo un’esplosione nel turismo di elite, attratto dalle opportunità di intrattenimento esclusivo e attività sportive acquatiche uniche.

Il Tecnomar for Lamborghini 63, vero e proprio capolavoro delle imbarcazioni di lusso, incarna la fusione perfetta tra la potenza meccanica ispirata ai supercar di Lamborghini e un design estetico che porta la firma inconfondibile del made in Italy. Il nuovo Tecnomar for Lamborghini 63 è ispirato alla Lamborghini Siàn FKP 37, la supersportiva ibrida dal design inconfondibile, della quale lo yacht propone molti dettagli, tra cui l’utilizzo della fibra di carbonio e i sedili supersportivi.

Il layout interno, personalizzabile in base alle esigenze dell’armatore, offre tre diverse opzioni: con una o due cabine e con un “layout lounge”, nel quale gli spazi sottocoperta diventano un unico grande open space.

Nel 2022, questa imbarcazione ha ricevuto riconoscimenti prestigiosi che ne attestano l’eccellenza, entrando a far parte dei “Best of the Best” dell’industria del lusso nella categoria “Motor yacht Weekend Cruiser” di Robb Report, e vincendo il premio nella categoria “Motor Yacht under 25 meter” ai 2022 International Yacht & Aviation Awards.

Copyright Image: Sinergon LTD