Aquila 54 Yacht: il catamarano trasformista

Si chiama Aquila 54 Yacht questo elegante catamarano a motore che strizza l’occhio al mondo dei superyacht, da quali mutua molte soluzioni, spesso inusuali su un multiscafo di questo segmento. Lungo 16,5 metri, ha un baglio massimo di 7,68 metri, il che assicura spazi a bordo propri di un monoscafo di dimensioni ben maggiori.

Aquila 54 Yacht: caratteristiche

Proprio seguendo questo concetto, il brand statunitense, ha puntato anche sulla creazione di un wet bar posto tra quadrato e pozzetto e quindi in grado di servire entrambi gli ambienti, grazie anche alla quasi completa apertura del divisorio a creare un unico ambiente. L’Aquila 54 Yacht si rivela anche un modello trasformista, basti osservare le diverse possibilità di allestimento, da quella pensata per un uso armatoriale, con altre due cabine con letto matrimoniale e bagno privato sistemate nei due scafi, a quelle più rivolte al mondo del charter a quattro o cinque cabine, oltre ovviamente all’alloggio dell’equipaggio.

Le ampie vetrate garantiscono luminosità e una perfetta visuale sull’ambiente circostante, ma permettono anche di apprezzare la qualità delle finiture e dei materiali: più che mai in mood superyacht, non si è lesinato su soluzioni che, oltre al comfort, evidenziano un’attenzione alla ricerca del particolare più esclusivo. Una cura che evidenzia come l’Aquila 54 Yacht non derivi, come spesso accade, da un modello a vela, ma nasca direttamente come un vero e proprio yacht a motore.

Una citazione merita anche la sistemazione del tender sulla propaggine del tunnel, servito da una gruetta monobraccio che scompare all’interno del fly; la portata è di ben 450 kg, in grado quindi di gestire un gommone di grandi dimensioni ben motorizzato. Per quanto riguarda le motorizzazioni, si può scegliere tra una coppia di Volvo Penta D6 o D8 da 2×330 cv o 2×450 cv, oppure due Cummins da 550 cv l’uno. Con quest’ultima soluzione la velocità di punta è di 23 nodi e quella di crociera di 17, con consumi sensibilmente inferiori a un monocarena delle medesime dimensioni per la maggiore efficienza in navigazione del catamarano.

Aquila 54 Yacht è commercializzato e assistito in Italia da FC-Yacht, azienda del gruppo Free Charter di Cagliari, leader nel noleggio di barche a motore con un’ampia offerta di soluzioni da 8 a 24 metri. Il costruttore è il marchio Aquila Power Catamarans, nato dalla partnership tra Sino Eagle Group e MarineMax, per proporre una completa gamma di catamarani a motore da 28’ a 70’.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.