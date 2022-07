Quante parti si possono smontare da un’auto prima che si fermi?

Quante parti si possono smontare da un’auto prima che quest’ultima smetta completamente di funzionare? La domanda è davvero avvincente, almeno per gli appassionati, e non ha una risposta certa.

Almeno, non l’aveva finchè lo youtuber William Osman si è messo in testa insieme ai suoi amici di provare a smontare un’auto per vedere fin dove poteva arrivare. E allora, prima ha smontato le parti pesanti, come parabrezza e finestrini, porte e cofano. Poi sono volati parte del telaio e del bagagliaio, per farla diventare una specie di pick-up.

Poteva finire qui? No, perchè un secondo modello è stato oggetto di un taglio più radicale, con mezza auto completamente rimossa. In pratica sono rimasti sedili, parte anteriore con motore, trasmissione e ruote. Dimenticavo, il serbatoio è stato montato sopra al motore. Mossa non troppo intelligente ma tant’è.

Qui sotto il video, da non prendere affatto in maniera seria…

