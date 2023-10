U-Boat Worx Super Sub: sommergibile extra-lusso per vivere le profondità marine

U-Boat Worx, il principale produttore mondiale di sommergibili, ha svelato al Monaco Yacht Show il nuovissimo Super Sub. Si tratta infatti di un rivoluzionario sommergibile che incarna eleganza e prestazioni, dando il via ad una nuova era nella tecnologia marina e stabilendo un nuovo standard per le avventure subacquee.

Il Super Sub integra infatti tecnologia avanzata, caratteristiche di sicurezza senza paragoni e un design slanciato. Questo nuovo sommergibile è spinto da un propulsore da 100 kW che gli consente di raggiungere velocità fino a 10 nodi. Può salire e scendere agevolmente su pendenze fino a 45 gradi mentre esegue rapide garantendo manovrabilità agile e veloce sott’acqua.

Questa capacità di velocità avanzata consente al Super Sub di tenere il passo con le creature marine più grandi, consolidando la sua posizione come il sommergibile privato più veloce del mondo. Inoltre, la sua considerevole capacità di spinta gli consente di affrontare potenti correnti subacquee.

Una delle principali priorità di progettazione di U-Boat Worx è sempre stata quella di fornire la visione più chiara possibile per vivere al meglio il mondo sottomarino. Per raggiungere questo obiettivo, una pressurizzazione completamente trasparente in acrilico è stata posizionata nella parte anteriore del sommergibile, offrendo una vista a 360°.

Il controller SHARC garantisce che gli idrovolanti operino in sintonia con i potenti sistemi di propulsione, garantendo agli ospiti il viaggio più emozionante. Gli idrovolanti sulla parte posteriore del sottomarino consentono di dirigere il flusso di spinta in modo più efficace, consentendo virate decise e precise. Il Super Sub dispone anche di un sistema di auto-indirizzamento.

Il Sistema di Informazione (UIS) fornisce al pilota un accesso diretto a tutte le informazioni grazie al display touchscreen. Una rete di sensori basata su PLC assicura che le informazioni giuste siano disponibili quando necessario. Il Super Sub è certificato DNV è ed dotato di sistemi di sicurezza all’avanguardia. Ad esempio, la funzione di “protezione dalla profondità massima” impedisce al pilota di scendere al di là della profondità operativa massima del sommergibile. Se il sommergibile dovesse andare troppo in profondità, verrebbe riportato in automatico entro la profondità certificata (300 metri). Tuttavia questo avveniristico sommergibile è dotato di almeno 96 ore di supporto vitale.

U-Boat Worx Super Sub: disponibilità e prezzo

Il Super Sub esposto al Monaco Yacht Show verrà consegnato al suo cliente alla fine del 2023, mentre l’unità successiva è programmata per la consegna nell’ottobre 2024 ed è attualmente in vendita. Il prezzo di partenza per questo modello è di 5,2 milioni di euro. Questa rappresenta una rara opportunità per gli appassionati delle profondità, esploratori marini e intenditori del lusso di assicurarsi un’esperienza subacquea esclusiva senza eguali.

Gallery U-Boat Worx Super Sub

Offerte Mobilità Elettrica su Amazon

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Le immagini presenti in questo articolo sono concesse in licenza a H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED