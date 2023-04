5 Mercedes che hanno mantenuto valore nel tempo

Ci sono modelli Mercedes del passato che, per la loro affidabilità, le prestazioni e la tecnologia, sono riusciti nell’impresa di avere valore ancora oggi e, quindi, ad essere sempre sul mercato, nonostante il peso degli anni. Se non per il grande pubblico, almeno per i collezionisti e gli appassionati del brand.

5 Mercedes per sempre

Dopo aver ricordato alcune auto della Stella degli anni Novanta che sono rimaste nella storia, è interessante scoprire quali sono le 5 Mercedes che hanno mantenuto maggiormente il loro valore nel corso degli anni.

Questo dimostra la grande qualità e la longevità dei modelli prodotti dalla casa automobilistica tedesca, apprezzati non solo per le loro prestazioni ma anche per la loro affidabilità e durata nel tempo.

Ecco quindi la lista delle 5 Mercedes che hanno mantenuto maggiormente il loro valore nel corso degli anni, dimostrando di essere vere e proprie icone del mondo dell’automobile, modelli sono stati apprezzati dagli acquirenti per la loro eleganza, la loro affidabilità e le loro prestazioni, diventati veri e propri simboli di status e di successo nel mondo dell’automobile.

Mercedes 190

La Mercedes 190, anche conosciuta come W201, è stata introdotta sul mercato nel 1982 e prodotta fino al 1993. Un modello particolarmente apprezzato per la sua affidabilità e per le sue prestazioni sportive, diventato per questo una scelta popolare tra gli appassionati di auto di lusso.

La Mercedes 190, a livello di sicurezza, è stata una delle prime berline ad essere dotata di ABS. Proprio grazia alla sua eleganza e tecnologia, la Mercedes 190 è diventata un simbolo degli anni Ottanta e Novanta. Tant’è che gli ultimi modelli prodotti ancora oggi hanno un valore di poco inferiore ai 20.000 euro.

Mercedes SL

Nata a metà degli anni 50 come auto da corsa, la Mercedes SL è diventata nel tempo una sportiva prodotta in serie. Il design elegante e aerodinamico si è sempre combinato con motori dalle elevate prestazioni a quattro, sei, otto cilindri, fino ad arrivare ai più moderni motori V12.

La serie lanciata nel 1989 è una di quelle di maggior successo. Il valore di alcuni esemplari si avvicina ancora oggi ai 30.000 euro.

Mercedes ML

La Mercedes ML è stata introdotta per la prima volta nel 1998 come Suv di lusso del marchio della Stella e proprio la prima serie è quella che ha colpito maggiormente per la sua capacità di unire le doti da fuoristrada con le prestazioni e il comfort.

Ancora oggi, dopo 25 anni, diverse ML degli esordi sul mercato dell’usato mantengono un valore in grado di arrivare vicino ai 10.000 euro.

Mercedes Classe E

Nata nel 1993 la Mercedes Classe E è famosa per essere sempre stata prodotta in diverse varianti, tra cui berlina, station wagon, coupé e cabriolet, e con una vasta gamma di motori che spazia dai quattro cilindri ai V8. La serie del 2002 è stata una delle più fortunate e ancora oggi su alcuni esemplari mantiene un valore vicino ai 10.000 euro.

Mercedes Classe S

La Mercedes Classe S, introdotta nel lontano 1972 e ancora oggi sulla cresta dell’onda, è l’ammiraglia delle auto sportive della Stella. Le prestazioni sono garantite dall’ampia gamma di motori che va dai sei cilindri ai potenti V12.

Una delle serie che ancora oggi ha mantenuto valore e interesse è quella del 2006, con alcuni esemplari in grado tuttora di valere una cifra superiore ai 20.000 euro.

