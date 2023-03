5 Mercedes degli anni 90 che rimarranno nella storia

Tra i tanti modelli Mercedes usciti tra gli anni Ottanta e Novanta ce ne sono alcuni destinati a rimanere nella storia e ad aumentare ulteriormente il loro valore nel tempo. Non stiamo parlando solo di auto come la Classe E o la Classe C che sono arrivate fino ai giorni nostri, ma di modelli che a distanza di 30 anni hanno già cominciato ad attirare l’attenzione di appassionati del retrò e collezionisti.

Dalle sempre apprezzate AMG a modelli come la Mercedes 500E che hanno una storia unica nel loro genere, ecco quali sono le auto della Stella nate verso la fine del secolo scorso, che a nostro avviso anche in futuro continueranno a conquistare l’interesse del pubblico.

Mercedes 500E

Una Stella un po’ Porsche. Questa frase racchiude in poche parole l’essenza della Mercedes 500E, presentata nel 1990 e unica nel suo genere proprio perché è stata progettata in collaborazione con la Casa di Zuffenhausen. Qualche anno dopo inaugurò la longeva stirpe della Classe E.

E’ stato il modello precursore delle AMG, visto il potente 5.0 V8 da 326 Cv che rombava sotto il suo cofano, ma a differenza delle AMG, che hanno un piglio stilistico ben preciso, la 500E era decisamente più sobria, eccezion fatta per i passaruota leggermente svasati.

Mercedes 190

Tra le Mercedes destinate ad essere ricordate ancor di più nei prossimi anni, c’è senza dubbio la Mercedes 190, prodotta tra il 1982 e il 1993, e “mamma” della Classe C, arrivata fino ai giorni nostri: per la Casa di Stoccarda ha segnato una rivoluzione, perché era una vettura di segmento inferiore rispetto a quelle che fino ad allora uscivano abitualmente dalle fabbriche della Stella.

Il rivoluzionario schema meccanico delle sospensioni multilink e le linee disegnate dalla matita dell’italiano Bruno Sacco hanno di fatto introdotto una nuova epoca nella storia di Mercedes. I motori, unicamente 4 cilindri, hanno costituito negli anni un’alternativa intelligente e affidabile alle cilindrate superiori disponibili in gamma.

Mercedes Classe C AMG

Dopo la “mamma” 190, ecco la figlia, la Mercedes Classe C, nata nel 1993 e nota per essere diventata anche la prima AMG di serie del brand. Solo questo aspetto basta per inserirla nel novero delle Mercedes che continueranno ad essere iconiche anche in futuro.

All’epoca, il sodalizio tra il marchio della Stella e AMG doveva essere ancora perfezionato, ma alcune soluzioni stilistiche tipicamente sportive, il 6 cilindri in linea da 286 Cv che la spingeva e il cambio automatico sono sicuramente un anticipo interessante di ciò che avremmo poi visto negli anni successivi.

Mercedes ML AMG

Dici Suv e pensi alla moda di oggi, visibile nel design e, soprattutto, negli interni delle auto. Ma uno dei modelli che fin dalla sua nascita ha anticipato questi trend del Ventunesimo secolo è stato senza dubbio il Mercedes ML, denominativo volutamente declinato al maschile per sottolineare le forme muscolose e l’abitacolo spazioso che ha sempre caratterizzato questa vettura.

La prima serie è stata presentata nel 1997, quando ancora non esistevano le Sport Utility nell’accezione moderna della categoria. La presenza delle versioni AMG come quella della foto, che ha accompagnato la storia dell’ML fino a quando il Suv ha lasciato spazio alla moderna GLE, costituisce un esempio di antesignano binomio tra anima da fuoristrada e prestazioni sportive.

Mercedes SL AMG

Chiudiamo la nostra carrellata con la Mercedes SL, che ci proietta nell’affascinante mondo delle roadster. In generale la SL è uno dei modelli storici della Stella, ma gli anni Novanta sono stati particolarmente importanti per questa vettura, perché la quarta generazione, nata anch’essa dall’ispirata matita di Bruno Sacco, ha segnato una notevole rivoluzione stilistica, e non solo.

Questa SL è stata anche la prima ad ospitare in gamma una versione AMG, la SL 60 AMG, vera e propria fuoriserie equipaggiata con il motore V12, destinato a rimanere nella storia come uno dei capisaldi dell’ingegneria meccanica targata Mercedes.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.