Elon Musk trolla Biden su Twitter e si scatena il caos

Elon Musk non riesce proprio a stare un attimo fermo e questa volta è un tweet di risposta a Biden a scatenare il caos, con l’arrivo immediato dei Tesla fan boy che sono scesi in campo per glorificare sia i modelli Tesla sia il suo CEO.

Ebbene, tutto nasce quando il presidente americano orgoglioso dei passi avanti verso l’elettrico aveva twittato:

Stiamo costruendo 500.000 stazioni di ricarica per veicoli elettrici in tutto il Paese. Il grande viaggio americano sarà completamente elettrificato.

Ed ovviamente la risposta secca di Musk non si è fatta attendere:

Oppure puoi semplicemente comprare una Tesla

Qui sotto lo scambio originale direttamente su Twitter:

Or you can just buy a Tesla — Elon Musk (@elonmusk) December 4, 2022

Come dicevamo, a questo punto i fanboy di Tesla hanno tenuto a far notare a Biden che:

To think Tesla not only builds the best and most American-made cars on the market but also built a 40,000+ charging stations network is pretty mindblowing and worthy of recognition and praise.https://t.co/9Xl5BgfuK2 pic.twitter.com/e4OVpxF7RQ — ALEX (@ajtourville) December 4, 2022

E subito dopo la cosa è andata un po’ in “caciara”, come si dice dalle nostre parti:

E’ ovvio che ad Elon Musk non sia andato giù il fatto che la rete Tesla Supercharger sia stata un po’ snobbata, puntando tutto sulle aperture che faranno altre aziende energetiche.

Tant’è che Musk precisa:

Worth mentioning that Tesla has open-sourced its charge connector and is enabling other EVs to use Tesla Superchargers — Elon Musk (@elonmusk) December 4, 2022

La questione chiaramente non si è ancora conclusa, con i tweet che continuano ad aumentare.

