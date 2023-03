Orari MotoGP Argentina 2023 su TV8 e diretta SKY e NOW

Ecco gli orari MotoGP Argentina 2023 per vedere gara domenica 2 Aprile in differita su TV8 alle 21.05 ed in diretta alle ore 19 su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

Cos’è successo in MotoGP fin’ora

La MotoGP si sposta in Argentina per affrontare la seconda tappa della stagione sul circuito di Termas de Rio Hondo. Come da calendario di MotoGP, il weekend è quello dal 31 marzo al 2 aprile 2023. Dopo la sua doppietta in Portogallo, con Sprint Race e Gran Premio, il campione del mondo in carica della Ducati, Francesco Bagnaia, è il pilota da battere. In questo momento Bagnaia comanda infatti la classifica di MotoGP con 37 punti, seguito da Viñales con 25 e Bezzecchi con 16 punti.

L’Aprilia di Viñales cercherà di sfidare il suo predominio, ma attenzione anche a Jack Miller, che ha dimostrato una grande confidenza con la sua KTM sul tracciato di Portimao e potrebbe rimescolare le carte in tavola. Purtroppo, molti piloti non saranno presenti a causa degli infortuni riportati nel primo Gran Premio in Portogallo, con il comportamento di Marquez che ha scatenato molte polemiche.

Tra gli assenti ci saranno Pol Espargarò, Enea Bastianini ma anche lo stesso, Marc Marquez, che è stato operato dopo la frattura al primo metacarpo della mano destra subita nell’incidente con Miguel Oliveira. Oliveira dopo aver escluso con i primi esami la frattura all’anca destra, ha accusato ulteriori problemi che gli impediranno di tornare in pista questo fine settimana.

Il prossimo Gran Premio si terrà nel weekend del 16 aprile con il GP delle Americhe ad Austin, in Texas.

MotoGp Argentina 2023: il programma del weekend

Il weekend del Gran Premio d’Argentina della MotoGP prenderà ufficialmente il via venerdì 31 marzo alle 15:45 ora italiana con la prima sessione di prove libere della classe regina che avrà una durata di 45 minuti. Prima di questo, ci saranno le FP1 della Moto3 (dalle 14:00 alle 14:35) e quelle della Moto2 (dalle 14:50 alle 15:30). In serata, i piloti della categoria regina torneranno in pista per le FP2, che quest’anno avranno una durata di un’ora e dopo le quali verrà stilata la classifica cumulativa dei tempi. La sessione avrà inizio alle ore 20:00. Prima di questa, ci sarà la seconda sessione di prove libere della classe Moto3 alle 18:15, seguita da quella della Moto2 alle 19:05.

Come accennato inizialmente la gara della MotoGP è in programma domenica alle 19 su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Dalle 14.40 il warm up delle tre classi. Poi le altre gare: alle 16 il via della Moto3 e alle 17.15 la Moto2. Inoltre, sempre per la MotoGP, sabato 1° aprile, alle 20, da non perdere la Sprint Race sul circuito argentino, live anche in chiaro su TV8.

Orari MotoGp Argentina 2023 su TV8 in differita

Sabato 1 aprile

Ore 15.50-16.30: Qualifiche MotoGP

Ore 17.50-18.30: Qualifiche Moto3

Ore 18.45-19.25: Qualifiche Moto2

Ore 20.00: Sprint Race MotoGP in diretta

Domenica 2 aprile

Ore 18.00: Gara Moto3

Ore 19.10: Gara Moto2

Ore 21.00: Gara MotoGP

Orari MotoGp Argentina 2023 su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

Giovedì 30 marzo

Ore 14.15: Paddock Pass

Ore 17.00: conferenza stampa piloti MotoGP

Ore 18.45: Racebook

Venerdì 31 marzo

Ore 13.55: prove libere 1 Moto3

Ore 14.45: prove libere 1 Moto2

Ore 15.40: prove libere 1 MotoGP

Ore 16.40: paddock live

Ore 18.10: paddock live

Ore 18.15: prove libere 2 Moto3

Ore 19: prove libere 2 Moto2

Ore 19.55: prove libere 2 MotoGP

Ore 21: Paddock Live Show

Ore 21.30: Talent Time

Sabato 1° aprile

Ore 13.35: prove libere 3 Moto3

Ore 14.20: prove libere 3 Moto2

Ore 15.05: prove libere 3 MotoGP

Ore 15.45: qualifiche MotoGP

Ore 16.40: Paddock Live

Ore 17.30: Paddock Live

Ore 17.45: qualifiche Moto3

Ore 18.40: qualifiche Moto2

Ore 19.30: Paddock Live – Sprint Race

Ore 19.55: Sprint Race MotoGP

Ore 20.45: Paddock Live Show

Ore 21.30: Talent Time

Ore 22: conferenza stampa qualifiche

Domenica 2 aprile

Ore 14.40: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 15: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 16: gara Moto3

Ore 17: Paddock Live

Ore 17.15: gara Moto2

Ore 18.15: Paddock Live

Ore 18.30: Grid

Ore 19: gara MotoGP

Ore 20: Zona Rossa

Ore 21: Race Anatomy MotoGP

