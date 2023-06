BMW Motorrad M 1000 XR è il prototipo della moto sportiva per le lunghe distanze per la guida sulle strade extra urbane, per i

viaggi a lungo raggio e sulle piste da corsa. Il prototipo M 1000 XR, nell’anno dell’anniversario dei “100 anni di BMW Motorrad” è l’anteprima di una moto supersportiva che padroneggia tutte le situazioni.

BMW Motorrad M 1000 XR: motore e caratteristiche

Il motore a 4 cilindri della supersportiva BMW S 1000 RR con tecnologia BMW ShiftCam per la variazione della fasatura e dell’alzata delle valvole è utilizzato come base. Con una potenza del motore di oltre 147 kW (200 CV), un peso a vuoto DIN di soli 223 kg a pieno carico e una tecnologia del telaio, un’aerodinamica e un’elettronica di controllo progettate per l’uso ad alte prestazioni su strada, per le lunghe percorrenze e per i giri veloci in pista, la nuova M XR apre dimensioni di guida dinamiche come moto crossover nel segmento delle moto sportive finora riservato alle superbike purosangue.

Un’ulteriore riduzione del peso e un ulteriore aumento della dinamica di guida sono disponibili con il pacchetto M Competition, come

optional ex works. La velocità massima del prototipo M XR è di circa 280 km/h.

La nuova M XR è stata dotata di winglet con l’obiettivo di garantire una stabilità di guida superiore anche alle alte velocità, nonostante la maggiore potenza del motore. In particolare, servono a ottenere il miglior contatto possibile tra le ruote e la superficie stradale, soprattutto in fase di accelerazione e ad alte velocità.

Come la M RR e la M R, anche la nuova M XR è dotata di freni M. È il frutto diretto delle esperienze con i freni delle moto da corsa di BMW

Motorrad del campionato mondiale Superbike. Le pinze dei freni M sono caratterizzate da un rivestimento anodizzato blu in combinazione

con il famoso logo M.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.