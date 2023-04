Lego Technic Peugeot 9X8 24h Le Mans: dopo aver presentato la rivoluzionaria Hypercar 9X8 lo scorso anno, il Team Peugeot TotalEnergies ha affrontato una nuova sfida ingegneristica, replicare la nuova sensazionale auto da corsa ibrida in formato Lego Technic. Appassionati di auto e amanti del Lego, ecco a voi la Hypercar ibrida Lego Technic Peugeot 9X8 24h Le Mans.

Lego Technic Peugeot 9X8 24h Le Mans: caratteristiche

In un’impresa di eccellenza ingegneristica, i team di progettazione del Gruppo Lego e di Peugeot Sport hanno creato una fedele versione in scala 1:10 della innovativa Hypercar 9X8. Dalla silhouette slanciata alla tonalità verde lime della livrea, questo nuovo modello Lego Technic dà vita alla 9X8 in scala ridotta e sottolinea il fascino dell’auto da corsa della Casa del Leone.

La trasmissione 7 rapporti della Hypercar elettrificata dotata di 4 ruote motrici è stata riprodotta fedelmente in scala in questo nuovo modello Lego, dotato anche delle caratteristiche porte dell’auto reale, così come il powertrain ibrido a basse emissioni, le efficaci sospensioni e la silhouette affascinante. Dettagli incredibili, come il motore V6 e gli elementi di illuminazione fosforescenti, esprimono l’emozione delle corse.

Quest’ultima novità della serie Lego Technic, composta da 1 775 pezzi, misura oltre 13 cm di altezza, 22 cm di larghezza e 50 cm di lunghezza e offrirà sicuramente forti emozioni agli appassionati di corse.

Il set Peugeot 9X8 24h Le Mans Hybrid Hypercar sarà disponibile nei Lego Store e online, oltre che presso la rete Peugeot, a partire dal 1 maggio.

