I primi mesi risultano essere in positivo in Italia per il mercato auto usate 2023. I passaggi di proprietà delle quattro ruote al netto delle minivolture (trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale) nel mese di gennaio sono aumentati del 10,7% rispetto all’analogo mese del 2022, questi i dati segnalati dall’Aci.

Per quanto riguarda la scelta delle alimentazioni, nel mercato auto usate 2023 si conferma anche nel primo mese del 2023 il predominio delle tradizionali autovetture diesel e a benzina, ma si accentua la progressiva crescita delle ibride a benzina, che raddoppiando quasi il loro contingente hanno raggiunto una quota del 5,2%.

In forte aumento anche le compravendite delle auto bifuel benzina/gpl (+74% rispetto a gennaio 2022) che nell’usato di gennaio si posizionano al terzo posto con una quota di mercato del 7,1%. Unica flessione rilevata riguarda invece le auto elettriche (-15,7%), che chiudono la classifica mensile con una quota di mercato dello 0,4%.

Guardando infine alle minivolture, al primato delle auto diesel si contrappongono le ottime performance mensili registrate dalle auto ibride a benzina (quota a gennaio del 5,9% con un incremento complessivo del 90,7%) e da quelle con alimentazione benzina/gpl (quota a gennaio del 7,3% con un incremento complessivo superiore al 100%).

Mercato auto usate 2023: ecco i diesel preferiti dagli italiani

Bmw Serie 3

Disponibile in quattro allestimenti (Advantage, Sport Line, Luxury Line e M Sport), si fa apprezzare per la spaziosità e per i propulsori a gasolio.

Fiat 500 X

Il B-Suv di Fiat è molto acquistato sia nella versione 1.3 MultiJet da 95 Cv che nella versione 1.6 MultiJet da 130 Cv.

Audi A4

Audi A4 berlina o station wagon presenta una gamma di motorizzazioni piuttosto varia, tutti disponibili anche con la trazione integrale quattro, ai classici 2.0 TDI, da 122 a 190 CV, per arrivare al V6 3.0 TDI più sportivo.

Audi A3

Audi A3: la compatta raffinata è ricercata per i suoi motori a gasolio dal classico 2.0 TDI al misurato 1.6 TD.

Ford Focus

Ford Focus: la vettura è molto apprezzata per i motori EcoBlue proposti nelle cilindrate 1.5 e 2.0. La Focus uscirà a breve dal mercato.

Fiat Panda

Fiat Panda: una delle vetture più amate dagli italiani vanta consumi ridotti con il diesel 1.3 Multijet II 16v, che la rendono così appetibile anche fra tutti coloro che vanno a caccia di un’auto usata.

Ford Fiesta

Ford Fiesta: in uscita dal mercato, si trovano nell’usato tanti esemplari a gasolio con i motori 1.4 e 1.6 TDCI.

Mercedes Classe A

Mercedes Classe A: proporzioni equilibrate, minuziosa cura dei dettagli è la compatta Entry Luxury della Stella.

Fiat Grande Punto

Fiat Grande Punto: uscita di produzione nel 2012, resta una vettura molto diffusa sul mercato dell’usato. La compatta rimane tra i modelli più venduti in Italia.

Volkswagen Golf

Volkswagen Golf: disponibili spinte da ogni genere di motore, le più amate sono le turbodiesel e tra loro meritano in particolare la 2.0 TDI e la 1.6 TDI

