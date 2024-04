Due settimane di test drive della Kia Niro Phev hanno fatto emergere l’ottima efficienza della tecnologia ibrida, anche a batteria scarica. La modalità “solo elettrica” è certamente un’alleata del risparmio, ma per sfruttarla a pieno occorre ricaricare la batteria molto spesso.

La Kia Niro Phev è un crossover moderno, che vede nella città il suo ideale terreno di “gioco”. Una considerazione forse un po’ scontata, che ha preceduto il mio test drive della Niro ibrida plug-in. Dopo due settimane di prova, mi sono riconfrontato con questa teoria. Devo dire che sul primo punto non ci sono dubbi: la Niro è davvero un crossover moderno. Sul secondo punto, invece, l’esperienza quotidiana mi ha portato a cambiare leggermente opinione.

Ok, l’ambito urbano rimane quello di maggiore competenza per un’ibrida che si ricarica dall’esterno, ma provando la Niro Phev tra le curve dei colli piacentini e in autostrada ho ricavato sensazioni e dati diversi: questa vettura sa essere anche un’ottima compagna di viaggio sulle lunghe distanze, grazie all’efficienza dell’ibrido, e la pura modalità elettrica può essere utilizzata anche sulle provinciali e nei paesi, anche se per avere risultati soddisfacenti occorre attaccare spesso la spina. E, per quanto mi riguarda, non sempre è stato agevole.

Kia Niro Phev 2024: me la consigli?

Come per tutte le ibride plug-in, ti consiglio la Kia Niro Phev 2024 se percorri un numero di km mensili non eccessivo e se hai necessità di muoverti sia in città sia in ambito extraurbano. Se hai famiglia, lo spazio è sufficiente per moglie/marito e due figli. Occorre però organizzarsi al meglio con le ricariche: preferibilmente a casa, altrimenti presso le colonnine pubbliche. Se come me abiti fuori città, la soluzione domestica è certamente la più efficiente, dal punto di vista economico e logistico.

Te la consiglio, in ogni caso, se sei alla ricerca di un crossover dalle dimensioni non esagerate e se ami un design originale e moderno: in questo senso, come vedremo in seguito, i coreani hanno fatto davvero un lavoro ricercato.

Non ti consiglio la Kia Niro Phev se, al contrario, fai tanti km in autostrada oppure se la tua vita si svolge esclusivamente in ambito urbano. Per queste due eventualità, la Casa asiatica sulla Niro offre due buone alternative: l’ibrido nel primo caso, e l’elettrico puro nel secondo caso.

Com’è la Kia Niro Phev

Da buona crossover, la Kia Niro rappresenta un ottimo compromesso tra una station wagon e un Suv: con una lunghezza di 442 cm e un passo di 272 cm, offre spazio all’interno senza essere eccessiva nelle dimensioni. Per chi, come me, è abituato alle sport utility, anche la guida alta è un punto a favore: con 156 cm, la Niro è solo poco più bassa della Sportage.

La linea è indubbiamente gradevole: le fiancate sono robuste, davanti spicca il profilo sottile orizzontale che delimita i fari, mentre dietro i gruppi ottici assumono un profilo verticale che cede spazio al tocco sportivo dato dallo spoiler e dal lunotto inclinato.

Gli interni sono minimal, ma molto curati, con una spiccata attenzione alla sostenibilità: i rivestimenti dei sedili sono in materiale riciclato, così il cielo è in tessuto ricavato dagli scarti della carta da parati. La tecnologia è affidata ad un unico schermo centrale, che riunisce il cruscotto digitale e l’infotainment. Scelta molto inflazionata, che solitamente non mi fa impazzire, ma in questo caso efficace, visto che il display è fortunatamente ben orientato verso il guidatore. Una crossover di questo genere avrebbe invece sicuramente meritato un bagagliaio più ampio: sono solo 348 litri, ampliabili a 1445 litri con i sedili reclinati.

Il motore della Kia Niro ibrida plug-in

Come abbiamo accennato, la Kia Niro è una delle vetture sul mercato ad offrire una gamma totalmente elettrificata: ibrida, Plug-in Hybrid ed elettrica. Nel caso dell’ibrida plug-in in prova, il cuore pulsante è un motore benzina 1.6 GDI quattro cilindri ciclo Atkinson da 105 Cv abbinato con un motore elettrico da 62 kW, per un totale di 171 Cv e 265 Nm di coppia. L’unità elettrica è alimentata da una piccola batteria da 11,1 kWh, che può essere rifornita solo con ricarica lenta.

Per testare al meglio la doppia anima di questa vettura, ho diviso mio il test drive di 15 giorni in due fasi distinte: la prova su strada in elettrico nel normale tran tran settimanale e un paio di viaggi per saggiare la modalità ibrida a batteria scarica.

La prova su strada in elettrico

Ho utilizzato la modalità elettrica della Kia Niro ibrida plug-in sul percorso casa-lavoro, circa 10 km tra andata e ritorno, e per le classiche commissioni settimanali. Ho particolarmente apprezzato lo sterzo, molto preciso nelle curve, e la tenuta di strada. Ho percorso circa 195 km in elettrico, ricaricando la Niro 4 volte, per una spesa totale di 21 euro. La Casa coreana dichiara un’autonomia elettrica di 59 km, che nella guida reale scendono tra i 50 e i 55 km. Non male, comunque.

Peccato che non sia possibile scegliere quando utilizzare la carica elettrica: la Niro parte sempre di default a zero emissioni, poi, man mano che la batteria si scarica, passa alla modalità ibrida. Aspetto certamente penalizzante quando, come capita spesso a me, si percorrono più di 50 km per andare in una città. In questo caso, la carica elettrica si esaurisce inesorabilmente durante il tragitto e non è possibile preservarla per quando sarebbe più utile, ovvero l’ambito urbano.

La ricarica fuori città

La mia esperienza di ricarica fuori città ha riservato qualche imprevisto: essendo poche le colonnine, due in totale nel paese dove abito, mi è capitato, come purtroppo accade ancora troppo spesso, di trovare l’unica teoricamente libera occupata da un’altra auto non elettrica. Il giorno di Pasqua non sono riuscito a far partire il rifornimento, con ogni probabilità a causa delle difficoltà di connessione: certo, avrei potuto contattare l’assistenza, ma ho preferito aspettare e riprovare, con successo, la mattina successiva.

Per il resto, ricaricare con la app sullo smartphone è semplice anche per chi non è avvezzo ad attaccare la spina, sebbene la distanza, nel mio caso di circa un km, tra casa e la colonnina, abbia causato qualche problemino logistico. Se abiti fuori città, meglio quindi organizzarsi a casa o, se possibile, nell’azienda dove lavori. Sulla capillarità delle infrastrutture pubbliche c’è ancora molto da lavorare.

La prova su strada con l’ibrido

Nell’arco delle due settimane di test drive ho fatto due viaggi dai colli piacentini a Milano, il primo per lavoro, il secondo di piacere. Nel primo caso sono partito con la batteria al 90% ma, entrato in autostrada, la carica elettrica si è esaurita nell’arco di pochi km, nel secondo caso, non avendo fatto in tempo a ricaricare, ho percorso tutto il tragitto in modalità ibrida.

Nei circa 360 km effettuati con batteria scarica, ho scoperto con positiva sorpresa che la Kia Niro ibrida plug-in è anche un’auto da viaggio, silenziosa, tranquilla e poco assetata: i consumi di benzina, infatti, si sono attestati attorno ai 5,2 litri/100 km.

Il listino prezzi

Il listino della Kia Niro parte da 32.200 euro, ma per avere la Niro ibrida plug-in l’esborso è decisamente maggiore, anche se l’alimentazione Phev rientra nella fascia interessata dagli incentivi: per la versione Business plug-in hybrid si parte da 39.450 euro, per la Style si sale a 42.200 euro, mentre per la top di gamma Evolution, quella della nostra prova, il listino è di 44.200 euro.

