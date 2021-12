Leggerezza, potenza e versatilità. Per uso assistito oppure tradizionale.

Look E-765 Gotham è una nuova e-bike che prova a stabilire un nuovo standard nel mondo delle biciclette a pedalata assistita.

Con un telaio in carbonio e un motore centrale Fazua Evation, questa e-bike è l’espressione della leggerezza. Inoltre, la batteria da 250w è rimovibile, dando così al ciclista la possibilità di passare dal comfort di una bici elettrica alle prestazioni di una bici classica.

Questa la bicicletta pesa complessivamente 15,8 kg. Componenti accuratamente selezionati come i parafanghi, i pedali Look Geo Trekking Vision, l’attacco manubrio regolabile e il porta telefono integrato ne fanno una bici estremamente confortevole e versatile. Una nuova bicicletta progettata per i tragitti quotidiani in città, ma anche perfettamente adatta alle avventure del fine settimana.

Look E-765 Gotham: prezzo

Il prezzo della city e-bike E-765 Gotham è di 4.799,00 €.

