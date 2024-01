Ecco come fanno ad abbattere gli autovelox

Il video dei due vandali che hanno tagliato i pali degli autovelox in tangenziale ad Asti nella notte della Vigilia di Natale sta girando in rete e sui social. I due hanno usato un flessibile per tagliare i pali e sono fuggiti dopo il loro raid.

Un video che mostra l’azione di due persone nella notte precedente al Natale, sta circolando in chat e sui social network. I due, utilizzando un flessibile, hanno reciso i sostegni di due nuovi autovelox fissi situati sulla tangenziale di Asti, tra le uscite di corso Savona e corso Alessandria. La coppia è apparsa emergendo dai campi adiacenti alla strada a scorrimento veloce e, dopo aver eseguito il loro “attacco”, si sono dileguati nelle stesse aree.

Installati ad agosto vicino all’uscita di corso Savona, questi autovelox avevano lo scopo di moderare la velocità dei veicoli in prossimità dello svincolo, contribuendo alla sicurezza stradale. Durante l’azione, i malviventi hanno danneggiato anche uno dei pannelli solari che forniva energia a uno degli autovelox.

Dopo l’incidente avvenuto nella notte del 24 dicembre, i dispositivi non sono stati ancora ripristinati, principalmente a causa dell’ingente danno economico subito, stimato in oltre 50 mila euro a carico della provincia di Asti. Eppure, a quanto pare, la coppia di autovelox aveva fatto multe “senza pietà” per ben 900 mila euro di multe nei primi cinque mesi di vita con un limite di velocità di 90 km/h.

L’Anas, che detiene la proprietà del segmento stradale in questione, aveva delegato alla Provincia di Asti la responsabilità della gestione del sistema di rilevamento della velocità. In seguito al danneggiamento degli autovelox, la Provincia ha presentato una denuncia alla Procura. Le indagini sul caso partono quindi dalle riprese video effettuate nella notte dell’evento, le quali hanno registrato gli artefici del gesto intorno alle 2 del mattino.

Questo episodio ha suscitato ampio interesse nelle cronache nazionali, non solo per la sfacciataggine dell’atto, ma anche per il significativo danno causato. È interessante notare che molti commenti sui canali social del nostro giornale hanno espresso approvazione piuttosto che condanna per l’azione dei vandali, specialmente tra gli automobilisti contrari ai controlli di velocità. Sicuramente l’utilizzo degli autovelox da parte di alcuni enti per “far cassa”, talvolta andando loro stessi contro le normative, non contribuisce ad un clima di serenità sulle strade.

Copyright Image: Sinergon LTD