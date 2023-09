Palm Angels MoneyGram Haas F1 Team GP Monza 2023: la t-shirt in limited edition e la monoposto in Piazza Cordusio

Palm Angels MoneyGram Haas F1 Team GP Monza 2023: una monoposto nel centro di Milano celebra il Gran Premio di Monza e il lancio del second drop della collezione Palm Angels Racing che include anche l’esclusiva T-shirt dedicata a Monza 2023.

Palm Angels e MoneyGram Haas F1 Team hanno avviato una collaborazione in cui hanno unito le loro forze per dar vita a una speciale collezione in cui gli elementi principali del mondo del Racing – le linee aerodinamiche, la ricerca dell’eccellenza, i materiali tecnici – sono stati tradotti, attraverso la visione di Palm Angels, in capi che definiscono una versione aumentata del mondo delle corse, aggiungendo stile, comfort, linee perfette e una disinvoltura da streetwear ai pezzi classici del motorsport.

In occasione del Gran Premio di Monza, verranno lanciati nuovi capi sia della collezione in collaborazione con MoneyGram Haas F1 Team sia della speciale collezione Palm Angels Racing, tra cui capispalla, felpe e sneakers.

Il gilet Paddock, in bianco, nero e rosso con l’emblema di MoneyGram Haas F1 Team abbinato al Monogram Palm Angels, è la sintesi perfetta di linee dinamiche, comfort e un allure tech-smart. Il giubbotto Aviator “Flags”, in pelle testa di moro, è impreziosito da un motivo di bandiere incrociate, aggiungendo a un classico degli amanti dei motori il rush di adrenalina rappresentato dal gesto del taglio del traguardo.

Il weekend del Gran Premio di Monza viene ulteriormente festeggiato con il lancio della esclusiva T-shirt in edizione limitata, dedicata a Monza, che ritrae la monoposto VF-23 del MoneyGram Haas F1 Team, circondata dai due marchi e riporta il luogo e l’anno della gara: un ricordo da non perdere e che fa da raccordo con la monoposto VF-23 MoneyGram Haas F1 Team, ospitata in una teca di vetro al centro dei palazzi storici di Piazza Cordusio, che crea una sorta di paddock trasparente che permetterà a tutti gli appassionati di vedere da vicino la livrea della vettura e i suoi colori distintivi: nero, bianco e rosso, gli stessi della T-shirt, e per scoprire attraverso un QR code la collezione.

