In tre decidono di svoltare in contemporanea: cosa potrà mai accadere?

Ecco un video che sembra “fatto apposta” quando però non è così. Questo incidente è accaduto in Cina, ed ha coinvolto ben tre veicoli.

La costa più stramba è che il furgoncino, la berlina ed il SUV hanno tutto il tempo e la distanza per decidere cosa fare e fermare il proprio mezzo prima che sia troppo tardi. E invece no, ecco che arrivano all’incrocio del viale nel punto esatto nel quale tutti e tre decidono di svoltare.

Come si vede nel video, senza saperlo i tre dimostrano un sincronismo davvero incredibile, e che non può non lasciare a bocca aperta. La domanda che ci facciamo è: ma come hanno fatto?

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.