Oppo Reno10 Pro 5G e Oppo Reno10 5G sono i nuovi device che ereditano l’iconico design sottile e leggero della serie Reno ma con una presa più comoda e un’estetica premium grazie a un design curvo in 3D, uno spessore di soli 7,89 mm e un peso di 185g.

Dotati di ricarica rapida Supervooc, dell’esclusivo Battery Health Engine e del chip di gestione dell’alimentazione Supervooc S di Oppo, i nuovi smartphone offrono una ricarica più veloce abbinata a una durata della batteria più lunga.

Oppo Reno10 Pro 5G: il nuovo design curvo 3D

Oppo Reno10 Pro 5G e Oppo Reno10 5G presentano un design sottile e leggero. Il corpo curvato in 3D di entrambi i modelli li rende visivamente più sottili offrendo al tempo stesso una presa più comoda. Su entrambi i device è possibile godere di nuove colorazioni: Oppo Reno10 Pro 5G è disponibile nelle colorazioni Glossy Purple e Silvery Grey, mentre Oppo Reno10 5G è disponibile in due colorazioni accattivanti Ice Blue e Silvery Grey.

Sulla parte posteriore di entrambi i device è stata utilizzata una tecnica avanzata di fusione per creare un design bicolore intorno alla fotocamera, utilizzando materiali in vetro e metallo. La parte superiore di questa area ospita la fotocamera principale, mentre la metà inferiore è dedicata alla Telephoto Portrait Camera e alla Ultra Wide-angle Camera da 112°. La fotocamera principale è impreziosita da un materiale finemente strutturato, lavorato per creare una texture che ricordi un fascio luminoso. Questa particolare finitura dona al telefono giochi di luce e ombre, che simboleggiano le straordinarie performance della fotocamera.

Nella parte frontale del device si trova uno schermo curvo 3D da 120Hz che garantisce un’esperienza visiva coinvolgente e senza limiti.

Ultra-Clear Portrait Camera System

Oppo Reno10 Pro 5G presenta un set di fotocamere posteriori triple che consiste in una fotocamera principale flagship IMX890 da 50 MP, la Telephoto Portrait Camera, IMX709 da 32 MP e la Ultra Wide-angle Camera IMX355 da 8 MP da 112°. La fotocamera anteriore per selfie da 32 MP invece, è dotata di un sensore aggiuntivo IMX709.

Oppo Reno10 5G invece, presenta un ampio sensore da 64 MP da 1/2 pollice sulla sua fotocamera principale per una maggiore chiarezza delle immagini e una Telephoto Portrait Camera con sensore IMX709 da 32 MP per un’esperienza di ritratto ancora più performante. Con questo sistema di fotocamere, su entrambi i modelli, la serie Reno10 permette di catturare facilmente foto nitide e dettagliate in qualsiasi situazione.

Tra queste tre fotocamere, la potente Telephoto Portrait Camera da 32 MP garantisce un’esperienza di scatto senza precedenti che permette di realizzare splendidi ritratti con la comodità di uno smartphone; il suo zoom ottico 2X, permette inoltre di scattare foto ad alta risoluzione con una lunghezza focale professionale di 47 mm, catturando ritratti naturali ed evitando la distorsione, garantendo un sorprendente realismo.

Sulle lenti è stato utilizzato anche un processo di rivestimento per rotazione così da creare una pellicola assorbente per luce infrarossa che aiuta a ridurre i riflessi e aumenta la purezza dell’immagine. Inoltre, il sensore RGBW IMX709 della fotocamera è in grado di raccogliere ancora più luce, consentendo agli utenti di scattare ritratti luminosi e nitidi anche in ambienti bui.

Sulla base di questa configurazione estremamente potente della fotocamera, è stato introdotto anche il Portrait Expert Engine in entrambi i dispositivi, una tecnologia che ottimizza l’intero processo di ripresa dei ritratti in aree chiave come il riconoscimento e la segmentazione del soggetto, la conservazione del tono della pelle e la nitidezza dell’immagine, utilizzando gli algoritmi di risoluzione AI di Oppo e altre tecniche avanzate di elaborazione delle immagini.

Oppo Reno10 Pro 5G: prestazioni elevate

Con la tecnologia Supervooc Flash Charge da 80W, Oppo Reno10 Pro 5G può essere caricato al 100% in circa 28 minuti e, per la prima volta, il chip per la gestione dell’alimentazione di Oppo, Supervooc S, è stato aggiunto alla serie Reno. Supervooc S combina sei funzioni, tra cui la ricarica, la scarica, la decodifica, il reset, la protezione della batteria grazie ad un interruttore automatico in un singolo chip, contribuendo a ridurre la quantità di spazio occupato dai componenti di ricarica rapida all’interno del telefono fino al 45% e portando l’efficienza di scarica della batteria fino al 99,5%. Grazie a Supervooc S, la batteria di lunga durata da 4.600 mAh di Oppo Reno10 Pro 5G è in grado di garantire circa 1,5 giorni di utilizzo a piena carica.

Dotato di 67W Supervooc Flash Charge, Oppo Reno10 5G offre anche una ricarica rapida con la possibilità di caricare la batteria da 5.000mAh al 100% in circa 47 minuti.

La piattaforma Snapdragon 778G 5G e la piattaforma mobile MediaTek Dimensity 7050 offrono prestazioni di calcolo potenti e un’esperienza 5G più veloce, garantendo un consumo energetico ridotto. Grazie anche al sistema di raffreddamento ultra-conduttivo perfezionato, è possibile fruire di applicazioni più pesanti senza sacrificare il comfort o le prestazioni.

Grazie a Multi-Screen Connect, è possibile collegare gli smartphone della serie Reno10 ad altri dispositivi, come un PC o un tablet, per lavorare senza interruzioni su più dispositivi.

Fino al 31 Agosto sarà possibile acquistare Oppo Reno 10 Pro 5G in bundle con Oppo Enco Air 3 Pro, Oppo Band 2, una cover protettiva e la garanzia di 6 mesi sullo schermo a 649,99 € mentre, Oppo Reno 10 5G in bundle con Oppo Air 3, una cover protettiva e la garanzia sullo schermo di 6 mesi a 499,99 €.

Su Amazon fino al 31 agosto sarà attiva la promo nazionale che permetterà di acquistare Oppo Reno10 Pro 5G e Oppo Reno10 5G in bundle con un supporto per l’auto rispettivamente al prezzo consigliato di 649,99 € e 499,99 €.

