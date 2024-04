Tutto sul Regolamento GSR2, acronimo di General Safety Regulation: cos’è, quando entra in vigore e quali saranno i sistemi di sicurezza obbligatori sulle auto in vendita.

L’attenzione verso la sicurezza stradale è uno dei temi più dibattuti degli ultimi anni. Esiste un vero e proprio regolamento europeo per rendere le auto sempre più sicure e in linea con l’obiettivo della riduzione degli incidenti e dei morti sulle strade: stiamo parlando del GSR2, il General Safety Regulation, giunto nel 2024 alla seconda fase, come testimonia il numero finale dell’acronimo.

Da qualche anno, infatti, si parla degli Adas, ovvero i sistemi di sicurezza delle auto, obbligatori per legge sulle vetture di nuova omologazione, mentre da luglio di quest’anno questi stessi dispositivi diventeranno obbligatori su tutte le vetture nuove in vendita, indipendentemente dalla data di omologazione. Vediamo in questa miniguida cos’è il Regolamento GRS2, quando entra in vigore e quali saranno gli Adas obbligatori per legge.

Cos’è il Regolamento GSR2

Il Regolamento GSR2 stabilisce che ogni nuovo veicolo, auto o veicolo commerciale, autorizzato a circolare su strada deve essere dotato di vari sistemi tecnologici di assistenza alla guida. Si tratta degli ormai noti Adas, ovvero i dispositivi avanzati di assistenza alla guida.

II Regolamento in questione è stato redatto dall’Unione Europea nel 2022: a partire da luglio di quell’anno, infatti, i sistemi Adas più importanti sono stati resi obbligatori sulle vetture di nuova omologazione.

Quando entrerà in vigore il GSR2

A luglio del 2024 scatterà la seconda fase del General Safety Regulation: i sistemi di assistenza alla guida obbligatori saranno estesi a tutti i veicoli in vendita. L’obiettivo è quello di migliorare la sicurezza sulle strade e ridurre il numero degli incidenti, che ogni anno provocano milioni di vittime. Ecco, quindi, quali sono i sistemi di sicurezza obbligatori.

GSR2 e sistemi Adas

Al centro del Regolamento GSR2 ci sono gli Adas. Cosa sono gli Adas? Questa parola è un acronimo dell’inglese Advanced Driving Assistance Systems: tradotto in italiano, sistemi avanzati di aiuto alla guida. In altre parole i dispositivi tecnologici che possono arrivare laddove gli automobilisti non riescono per evitare gli incidenti in auto. Veri e propri angeli custodi.

Le auto di nuova generazione li adottano da diversi anni: in particolare, quelli più noti e più diffusi sono il Cruise Control, diventato anche Adattivo, per regolare la velocità rispetto ai veicoli che precedono, la frenata d’emergenza e, in generale, i sistemi anticollisione e rilevatori della stanchezza del conducente. Ecco il quadro completo di quelli che diventeranno obbligatori a partire da luglio 2024 su tutte le auto in vendita.

Gli Adas obbligatori da luglio 2024

I sistemi di sicurezza alla guida obbligatori su tutte le auto nuove per ridurre gli incidenti saranno:

La predisposizione per l’alcolock , ovvero l’etilometro in grado di bloccare l’accensione del veicolo se il livello di alcool nel sangue del conducente è superiore ai limiti di legge, come previsto dal Codice della Strada,

, ovvero l’etilometro in grado di bloccare l’accensione del veicolo se il livello di alcool nel sangue del conducente è superiore ai limiti di legge, come previsto dal Codice della Strada, La frenata automatica di emergenza , che rileva il pericolo, lo comunica al driver con un segnale sonoro e attiva automaticamente il pedale del freno,

, che rileva il pericolo, lo comunica al driver con un segnale sonoro e attiva automaticamente il pedale del freno, L’I ntelligent Speed Assist , in grado di leggere automaticamente il limite di velocità, regolando di conseguenza l’andatura del veicolo,

, in grado di leggere automaticamente il limite di velocità, regolando di conseguenza l’andatura del veicolo, Il rilevatore di stanchezza o distrazione del conducente,

del conducente, La segnalazione di arresto d’emergenza , che completa la frenata d’emergenza con il lampeggiamento delle luci degli stop per richiamare l’attenzione delle auto che seguono,

, che completa la frenata d’emergenza con il lampeggiamento delle luci degli stop per richiamare l’attenzione delle auto che seguono, Il controllo dell’area posteriore in fase di retromarcia, sistema detto anche Rear Cross Traffic Alert,

in fase di retromarcia, sistema detto anche Rear Cross Traffic Alert, Il mantenimento di corsia , che avvisa il conducente del superamento della propria corsia di marcia ed è in grado di agire sul volante per riportare l’auto in carreggiata,

, che avvisa il conducente del superamento della propria corsia di marcia ed è in grado di agire sul volante per riportare l’auto in carreggiata, La scatola nera a bordo del veicolo

Pro e contro

Il Regolamento GSR2 avrà certamente degli effetti positivi sugli automobilisti e sulla sicurezza stradale: certamente questi sistemi Adas saranno in grado di aiutare concretamente la riduzione degli incidenti, arrivando con la tecnologia laddove spesso per chi guida è impossibile arrivare.

Prendiamo il caso di un tamponamento in città: a volte il tempo della reazione umana è insufficiente per evitare l’impatto con il veicolo che precede che ha inchiodato all’improvviso. La frenata automatica d’emergenza, però, ha un tempo di reazione decisamente minore e, quindi, può contribuire a risolvere la problematica. Un altro esempio è l’alcolock, che potrà contribuire a ridurre i numerosi incidenti causati dalla guida in stato di ebbrezza.

D’altra parte, possiamo fare due considerazioni: in primo luogo, l’inserimento dei dispositivi tecnologici su tutte le auto nuove è determinato a causare gioco forza un aumento dei prezzi di listino, con i Costruttori che, dunque, saranno chiamati a loro volta a ideare promozioni e formule vantaggiose per favorire il rinnovo del parco circolante.

In secondo luogo, aldilà dell’aspetto pittoresco dei beep sonori, che inesorabilmente aumenteranno su tutti i veicoli, l’adozione degli Adas comporta la conseguente necessità di una breve formazione dell’automobilista al momento della consegna della vettura. L’obiettivo deve essere quello di rendere i driver in grado di leggere e usare correttamente i sistemi di sicurezza e, soprattutto, di non trascurarne la manutenzione, sempre indispensabile quando si tratta di dispositivi tecnologici.

