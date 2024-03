Le modifiche più importanti al Codice della Strada con misure più severe per chi guida sotto l’effetto di alcol o droghe, divieto di utilizzo dello smartphone alla guida, nuove regole per gli autovelox e i monopattini elettrici, e tutela dei pedoni.

Il disegno di legge recentemente approvato dalla Camera dei Deputati, che propone modifiche significative al codice della strada, ha ottenuto 163 voti a favore e ora attende il passaggio al Senato per l’approvazione finale. Questo progetto legislativo, una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale, potrebbe diventare operativo già prima dell’estate, a condizione che i senatori non apportino modifiche.

L’obiettivo principale del disegno di legge è l’introduzione di regole più severe per i trasgressori con l’ottica di aumentare la sicurezza alla guida, ed in generale un riordino del sistema di sanzioni e multe. Vediamo le novità introdotte.

Guida sotto l’influenza di alcol e stupefacenti

La modifica al codice della strada introduce misure severamente punitive per chi viene sorpreso alla guida sotto l’effetto di alcol o droghe. Chi viene trovato nuovamente positivo all’alcoltest, dopo una precedente condanna, dovrà affrontare un divieto totale di consumo di alcol prima di guidare che va da 2 a 3 anni, a seconda del tasso alcolemico. In aggiunta, sarà necessario sottoporsi a una nuova visita medica per il rinnovo della patente.

È richiesta l‘installazione dell’alcolock, che impedisce l’avviamento del veicolo se il tasso alcolemico è superiore a zero. In caso di recidiva, le sanzioni subiranno un incremento di un terzo, e in caso di manomissione dell’alcolock, esse raddoppieranno.

Per la guida sotto l’effetto di stupefacenti, basterà la semplice assunzione, verificabile con un test salivare, per procedere al ritiro della patente. La revoca della patente verrà applicata fino a 3 anni in caso di inidoneità alla guida dimostrata da ulteriori accertamenti medici.

No allo smartphone alla guida

La multa per l’utilizzo dello smartphone alla guida senza dispositivi hands-free aumenta significativamente, variando da un minimo di 250 euro a un massimo di 1.000 euro. La sospensione della patente varia da 7 a 15 giorni, a seconda dei punti sulla patente del conducente.

In caso di recidiva entro due anni, si prevede una sospensione della patente da 1 a 3 mesi, una multa da 350 a 1.400 euro e la decurtazione di 10 punti dalla patente.

Autovelox

Gli autovelox potranno ora verificare anche la mancanza della revisione del veicolo, oltre al rispetto dei limiti di velocità. In caso di ripetute violazioni sullo stesso tratto stradale nell’arco di un’ora, la sanzione applicata sarà unica, corrispondente a quella per la violazione più grave aumentata di un terzo.

Superare il limite di velocità in area urbana più volte in un anno comporterà multe fino a 1.084 euro, con sospensione della patente da 15 a 30 giorni.

125 in autostrada

Le moto con motore termico di cilindrata non inferiore a 120 cc o con potenza non inferiore a 6 kW, nel caso di propulsori elettrici, possono ora circolare su autostrade e strade extraurbane principali, purché il conducente sia maggiorenne.

Monopattini elettrici

La nuova legge introduce regole più rigorose per l’uso dei monopattini elettrici, mirando a migliorare la sicurezza sia per gli utenti che per i pedoni. Una delle novità più significative riguarda l’introduzione dell’obbligo di targa e assicurazione per tutti i monopattini elettrici. In aggiunta, è stato esteso a tutti gli utenti, indipendentemente dall’età, l’obbligo di indossare il casco, con l’obiettivo di ridurre il rischio di lesioni in caso di incidente.

Per quanto riguarda la dotazione dei monopattini, diventa obbligatorio avere le frecce ed un freno efficace. Le sanzioni per la mancata conformità a queste disposizioni sono state inasprite, con multe che vanno da 200 a 800 euro per chi non rispetta l’obbligo di avere le dotazioni richieste.

Viene specificato che i monopattini possono essere utilizzati esclusivamente su strade urbane con un limite di velocità non superiore a 50 km/h. I monopattini non possono più circolare contromano nelle strade dotate di doppio senso ciclabile e è vietata la circolazione sui marciapiedi, per garantire la sicurezza dei pedoni. Inoltre, è stata introdotta una regolamentazione specifica per la “sosta selvaggia”, prevedendo che le aree di sosta siano chiaramente segnalate e regolamentate da un’apposita segnaletica, per evitare disagi e intralci al traffico pedonale e veicolare.

Neopatentati e possessori del foglio rosa

I neopatentati dovranno attenersi a limiti specifici per la potenza dei veicoli guidabili per i primi tre anni, non potendo superare i 75 kW per tonnellata (circa 102 CV/t) e, indipendentemente dall’alimentazione, i 105 kW (142 CV) totali.

I possessori del foglio rosa dovranno completare un minimo di ore di esercitazione in autostrada o su strade extraurbane e di notte, prima di poter essere accompagnati da un tutor. In mancanza dell’apposita certificazione, si rischiano multe da 430 a 1.731 euro.

Tutela dei pedoni e multe per divieto di sosta spazi disabili

Le multe per il parcheggio senza diritto in posti riservati aumentano significativamente: da 165 a 660 euro per ciclomotori e moto, e da 330 a 990 euro per gli altri veicoli. Per chi sosta nei parcheggi riservati ai disabili, le multe vanno da 87 a 328 euro per le due ruote e da 165 a 660 euro per i veicoli a 4 ruote.

Copyright Image: Sinergon LTD