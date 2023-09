Quando l’alcoltest portatile sostituisce l’alcolock: cos’è e dove si compra

Nelle ultimi decenni, la guida in stato di ebbrezza è stata una delle principali cause di incidenti stradali in tutto il mondo. Tuttavia, la tecnologia sta giocando un ruolo sempre più importante nella lotta contro questo pericoloso comportamento, e uno strumento chiave in questa battaglia è l’alcolock.

Cos’è l’Alcolock?

L’alcolock, noto anche come dispositivo di blocco dell’alcol o interlock, è un dispositivo elettronico installato nei veicoli per impedire a chiunque abbia bevuto di mettersi alla guida. Il funzionamento è semplice ma efficace: il conducente deve soffiare nell’alcolock, il quale misura la concentrazione di alcol nell’aria espirata. Se il livello supera una soglia prestabilita, il veicolo non si avvia.

Riduzione degli Incidenti

L’obiettivo principale dell’alcolock è ridurre gli incidenti stradali causati dalla guida in stato di ebbrezza. Quando i conducenti non possono mettere in moto il veicolo senza essere sobri, si riducono drasticamente le probabilità di incidenti causati dall’abuso di alcol. Questo dispositivo ha dimostrato di essere altamente efficace nel migliorare la sicurezza stradale e nel salvare vite umane.

Applicazioni Legali

L’uso dell’alcolock è spesso parte di sanzioni legali per coloro che sono stati condannati per reati legati all’ubriachezza al volante. Molti paesi hanno leggi che richiedono l’installazione di un alcolock nel veicolo dei conducenti condannati per guidare in stato di ebbrezza. Questo può essere una condizione per il ripristino della patente di guida e può durare per un periodo specifico come parte della pena. Questo in Italia non è applicabile.

Un deterrente efficace

Oltre a impedire ai conducenti ubriachi di mettersi alla guida, l’alcolock funge anche da deterrente. La consapevolezza di dover affrontare l’installazione di un alcolock può dissuadere molte persone dall’abusare dell’alcol e mettersi alla guida in primo luogo.

Alcoltest portatile efficace

Se teniamo davvero alla nostra sicurezza ed a quella degli altri, è utile sapere che è possibile acquistare a prezzi modici i cosiddetti alcoltest o etilometri portatili da utilizzare in autonomia prima di mettesti alla guida. La loro efficacia nel migliorare la sicurezza stradale e nell’evitare incidenti causati dall’abuso di alcol li rendono strumento vitali per proteggere le vite umane sulle strade.

