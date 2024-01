Bell & Ross BR 05 Artline Dragon è un tributo all’anno del Drago, che combina l’arte dell’incisione con la maestria artigianale della Maison. Il design del drago, inciso finemente sul quadrante e sul bracciale, riflette il potere e la fortuna associati a questa creatura mitica. Con un’edizione limitata di soli 99 pezzi, il BR 05 Artline Dragon è un vero capolavoro di eleganza contemporanea.

Il 2024, l’anno del Drago secondo l’astrologia cinese, vede il lancio dell’esclusivo orologio BR 05 Artline Dragon di Bell & Ross. Questa nuova creazione incarna la personalità audace e fortunata del Drago, esaltata da un’incisione al laser di straordinaria raffinatezza che ricorda un tatuaggio.

Il BR 05 Artline, una variante unica della linea BR 05, si distingue per il suo stile artistico e per le finiture ornamentali di pregio. Con questo segnatempo, Bell & Ross si avventura in nuovi territori creativi, abbracciando l’arte del tatuaggio. La maestria nell’uso delle linee e il gioco di luci e ombre caratterizzano questo orologio, trasformando il disegno in un tatuaggio metallico di incredibile bellezza.

Il Drago di Legno, simbolo di audacia e potere nella cultura cinese, è al centro di questa nuova creazione. Il disegno del drago, che include elementi naturali come il sole e la luna, nonché riferimenti alla flora e alla fauna, come il motivo della rondine, rende l’orologio un’opera d’arte. Questi simboli sono stati scelti per la loro forte valenza culturale e spirituale, rappresentando forza, vita, prosperità e buone notizie.

La tecnica di incisione utilizzata per il BR 05 Artline Dragon è una testimonianza dell’abilità artigianale e dell’attenzione ai dettagli che Bell & Ross dedica a ogni suo orologio. La tecnica di incisione laser, un metodo ancestrale praticato in Cina da oltre un millennio, è utilizzata per realizzare il disegno intricato del drago su cassa e bracciale. Ogni maglia del bracciale è incisa individualmente prima dell’assemblaggio, ciò ha richiesto una precisione assoluta per mantenere l’integrità del disegno.

Il design del BR 05 Artline Dragon rimane fedele ai principi della collezione BR 05, con una lunetta arrotondata fissata alla cassa da quattro viti. L’orologio monta un movimento meccanico a carica automatica BR-CAL.321 e vanta una riserva di carica di 54 ore. La graduazione delle ore è posizionata in modo discreto, mantenendo il focus sul design senza compromettere la funzionalità.

Il BR 05 Artline Dragon è prodotto in un’edizione limitata di soli 99 esemplari, rendendolo un pezzo da collezione raro e desiderato.

Copyright Image: Sinergon LTD