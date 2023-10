Audemars Piguet Code 11.59: la nuova cassa da 38 mm

La Manifattura svizzera di Alta Orologeria continua a esplorare nuovi orizzonti con Audemars Piguet Code 11.59 e lancia una nuova cassa da 38 mm. Unendo creatività e complessità tecnica, i team hanno rivisitato le proporzioni dell’articolata cassa in tre parti per adattarla ai polsi più sottili degli appassionati di orologi.

Il nuovo diametro è presentato in due modelli a carica automatica caratterizzati da una cassa in oro rosa 18 carati, impreziosita da un quadrante in rilievo con tonalità viola o avorio e da un cinturino in alligatore coordinato. Oltre a rappresentare l’evoluzione del design della collezione annunciata all’inizio dell’anno, le due referenze sono anche dotate del movimento a carica automatica di ultima generazione, il Calibro 5900.

Audemars Piguet Code 11.59: caratteristiche

Il nuovo Code 11.59 by Audemars Piguet Automatico da 38 mm è stato progettato pensando ai polsi più piccoli. Questa dimensione della cassa, che si aggiunge alle attuali versioni da 41 e 42 mm della collezione, fa il suo debutto con due modelli realizzati in oro rosa 18 carati.

La cassa è costituita da una cassa mediana ottagonale posizionata all’interno di una lunetta extrapiatta e da un fondello rotondo. La parte superiore delle anse stilizzate è saldata alla lunetta, mentre la parte inferiore poggia delicatamente sul fondello per un allineamento perfetto. La cassa dalle linee contemporanee è caratterizzata da una raffinata alternanza di smussature lucide e satinate che sottolinea la sua struttura sfaccettata.

In linea con l’evoluzione del design della collezione introdotta all’inizio di quest’anno, la corona si caratterizza per rientranze meno profonde ma più accentuate, che aumentano la complessità geometrica della cassa.

I due modelli in oro rosa 18 carati presentano eleganti contrasti. Il primo orologio è impreziosito da un vivace quadrante viola e da un cinturino coordinato, mentre il secondo segnatempo presenta un’estetica più sobria, di colore avorio brillante.

Il quadrante in rilievo, che riproduce una straordinaria struttura sfumata, è stato sviluppato da Audemars Piguet in collaborazione con l’artigiano svizzero guillocheur Yann von Kaenel. Questo nuovo quadrante è decorato con centinaia di piccoli fori che si spostano dal centro verso l’esterno con un motivo a onda, dando vita a effetti cromatici unici.

Le tonalità viola e avorio dei due quadranti sono state ottenute tramite Physical Vapour Deposition per preservare ed esaltare la profondità del motivo in rilievo e amplificare i giochi di luce. I nuovi indici e le lancette sfaccettate e lucidate accentuano i contrasti. Inoltre, le lancette sono dotate di un rivestimento luminescente per una leggibilità ottimale al buio.

Ogni segnatempo è corredato da un cinturino in alligatore con motivo “grandi scaglie quadrate”, coordinato alla tonalità del quadrante, ed è dotato della nuova fibbia ad ardiglione in oro rosa 18 carati. Nelle boutique saranno disponibili anche due cinturini rivestiti in caucciù, foderati in pelle di vitello e impreziositi da un motivo tessile, nelle tonalità avorio o viola.

I due segnatempo, decisamente contemporanei, sono animati dal più recente movimento a carica automatica della Manifattura con indicazione di ore, minuti, secondi e data, il Calibro 5900. Questo movimento coniuga uno spessore sottile di 4 mm con un’elevata frequenza di 4Hz e una riserva di carica di 60 ore.

Il meccanismo è visibile attraverso il fondello in vetro zaffiro che rivela la massa oscillante in oro rosa 22 carati e le raffinate decorazioni che impreziosiscono i componenti, come gli angoli lucidati, la satinatura verticale, le Côtes de Genève, le venature circolari e le smussature.

