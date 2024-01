L’omaggio a un mito del motociclismo italiano si concretizza nella Leoncino 500 2024 di Benelli. Questa due ruote rappresenta un unico e affascinante mix di stilemi classici e moderni, che fondono insieme storia, tradizione e innovazione in una moto dal fascino indiscutibile. La Leoncino 500, con la sua linea modern-classic, è una moto agile, compatta e dinamica, che conquista subito gli amanti delle due ruote, offrendo un mix irresistibile di stile e divertimento.

Il cuore pulsante di questa moto è il suo motore bicilindrico a quattro tempi, raffreddato a liquido, da 500cc, un gioiello firmato Benelli. Questo motore si distingue per la sua fluidità e reattività, offrendo una risposta eccellente all’accelerazione.

Con una potenza massima di 47,6 CV (35 kW) a 8500 giri/min e una coppia massima di 46 Nm a 6000 giri, questo motore è una garanzia di prestazioni eccezionali. La distribuzione con doppio albero a camme in testa, 4 valvole per cilindro, il corpo farfallato da 37 millimetri e il cambio a 6 velocità completano la configurazione del gruppo motore-trasmissione.

Il design della Leoncino 500 è sia ricercato che autentico, evidenziato dal suo telaio in traliccio in tubi d’acciaio a vista. La parte terminale del telaio, nascosta sotto il serbatoio, contribuisce all’estetica raffinata della moto. Il proiettore anteriore rotondo, fedele alla tradizione, è dotato di una tecnologia Led all’avanguardia, mantenendo l’iconica forma ad arco caratteristica della Leoncino 500.

La strumentazione completamente digitale è intuitiva e di facile lettura, mentre la sella, seguendo la silhouette della moto, garantisce un comfort superiore sia per il pilota che per il passeggero. Elementi come lo scarico e il serbatoio sono progettati per offrire proporzioni equilibrate e un aspetto moderno. Il Leone, simbolo storico della Leoncino, troneggia con orgoglio sul parafango anteriore, rievocando la ricca eredità di Benelli.

Per quanto riguarda la guidabilità e il comfort su strada, la Leoncino 500 eccelle grazie alla sua nuova forcella upside-down con steli da 50 millimetri, regolabile nel freno idraulico in estensione. Il nuovo ammortizzatore posteriore, anch’esso regolabile, con pomello per la regolazione manuale del precarico della molla, assicura una guida fluida e controllata.

I cerchi in lega da 17” montano pneumatici Pirelli Angel GT da 120/70-R17 e 160/60R17, che garantiscono stabilità in ogni condizione di guida. L’impianto frenante, con doppio disco da 320 millimetri all’avantreno e un disco da 260 mm al retrotreno, assicura performance di frenata ottimali. L’ABS di serie è un ulteriore punto di forza per la sicurezza.

Disponibile nelle colorazioni rosso e nero, la Leoncino 500 è proposta al prezzo di 5.990 € f.c.

