La Magic Roundabout di Swindow è la rotatoria complicata perfetta

Qui sopra il video aereo della Magic Roundabout la rotatoria all’interno della quale dove sono presenti cinque mini-rotatorie, che venne inaugurata a Swindon nel 1972,. Una delle caratteristiche è che il flusso di traffico attorno alla circonferenza interna è antiorario, mentre il traffico scorre nel consueto senso orario attorno alle cinque mini-rotatorie dell’anello esterno.

La Magic Roundabout offre percorsi multipli tra le strade secondarie. La circonferenza esterna trasporta il traffico in senso orario, come una normale rotatoria inglese, e gli utenti meno esperti possono scegliere di utilizzare solo la circonferenza esterna. Il cerchio interno trasporta il traffico in senso antiorario e gli utenti più esperti possono scegliere di utilizzare i percorsi alternativi.

Funziona? Si, come dimostra il video. Il traffico nella Magic Roundabout scorre senza impedimenti e tutti sembrano vivere felici e contenti. Voi cosa ne dite, potrebbe funzionare anche nel nostro Paese?

Qui invece tutto sulle rotatorie in Italia e su chi ha la precedenza.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.