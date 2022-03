Porta smartphone moto: la pinza universale Easy-Clip

La nuova pinza porta smartphone adatta a moto, scooter, bici, monopattini e quad.

Porta smartphone moto: l’accessorio perfetto per gli appassionati delle due ruote e non solo è la nuova pinza universale per smartphone di Kappamoto, Easy-Clip adatta a tutti i mezzi di trasporto su due ruote, moto, scooter, monopattino, quad, e con la maggior parte dei dispositivi grazie alla sua larghezza compresa tra i 52 e gli 85 mm.

KS921 Easy-Clip si fissa al veicolo con il sistema di attacco KS95 Kit, oppure al KS904B, da acquistare separatamente. La pinza può essere utilizzata con il sistema di sgancio rapido o essere bloccata saldamente al supporto tramite l’impiego di una vite inclusa nella confezione. La confezione è comprende anche un elastico di sicurezza aggiuntivo ideato per impieghi su percorsi sconnessi.

Il prodotto è realizzato interamente in Italia con materiali di alta qualità che ne garantiscono la durata nel tempo. Completano i plus gli inserti in gomma antiscivolo nella zona di contatto con il device e la forma studiata ad hoc per evitare di coprire gli obiettivi della fotocamera e consentire le riprese anche in movimento.

