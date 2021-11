Consegna Amazon in ritardo: il furgone è stato tagliato in due da un treno

Qualcuno negli USA dovrà aspettare un po’ di più per ricevere i pacchi Amazon. Un furgone Amazon è stato letteralmente tagliato in due da un treno ad un passaggio a livello. Fortunatamente sia l’autista del furgone sia i passeggeri del treno non hanno subito conseguenze fisiche.

Per una volta non si tratta di qualcuno che ha voluto coscientemente passare nonostante le sbarre abbassate. Si tratta di un semplice passaggio a raso, senza sbarre e senza alcun tipo di illuminazione, come abbiamo potuto verificare su Google Maps:

Con il buio l’autista, che non era pratico della zona, è uscito dalla stradina che si vede a sinistra, svoltando a sinistra verso il passaggio a livello. Nello stesso momento arrivava il treno, e lo schianto è stato inevitabile.

Alla fine, quello che rimaneva del furgone è stato portato via dal carro attrezzi. Chi aspettava la consegna dei pacchi Amazon, dovrà aspettare ancora un po’.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.