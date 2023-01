Airoh Mathisse 2023: un casco dall’anima poliedrica

Airoh Mathisse 2023: torna in scena il capolavoro che dal 2002 è in grado di raccontare i valori del brand, innovazione, design e qualità. Questo iconico casco ha fatto della versatilità il proprio punto di forza, disponendo di tre diverse configurazioni adattabili in base alle condizioni di guida. L’innovativo sistema di rotazione della mentoniera permette inoltre che il passaggio da un’impostazione all’altra avvenga rapidamente, con un semplice gesto della mano.

Airoh Mathisse 2023: caratteristiche

Il casco Mathisse si contraddistingue per le sue linee, che disegnano uno stile unico e accattivante. Il design con cui è stato progettato consente al motociclista di cambiare con molta facilità la configurazione del casco con un semplice gesto della mano: l’innovativa mentoniera può ruotare di 180 gradi, andandosi a inserire nella parte posteriore della calotta, permettendo al casco di assumere una forma più aerodinamica ed elegante, e il suo meccanismo è indipendente da quello della visiera.

In questo modo, Mathisse può essere indossato in diverse condizioni di guida, adattandosi tanto all’uso cittadino quanto al touring. L’utente potrà variare l’impostazione del casco a proprio piacimento, indossandolo come casco integrale, ovvero con mentoniera chiusa, come “jet” con mentoniera aperta, oppure nella terza configurazione senza visiera per sottolineare un look vintage chic.

Il casco Mathisse di Airoh è l’alleato ideale per accompagnare il motociclista lungo ogni percorso garantendo la massima visibilità grazie a un’ampia offerta di elementi integrati: per proteggere dalla luce solare il casco è dotato del visierino Sun Screen Visor, mentre la lente Pinlock, già applicata sul prodotto, evita l’appannamento. La visiera, inoltre, può essere posizionata in modalità antifog, che permette il ricircolo di aria ed è interamente rivestita di protezione antigraffio, disponibile inoltre in colorazioni diverse, accessori per personalizzare il prodotto in considerazione di differenti gusti e necessità.

Ideale per gli amanti del touring, Mathisse è dotato di predisposizione per l’interfono Bluetooth e di Stop Wind, la protezione che può essere applicata sul casco per limitare le infiltrazioni d’aria e proteggersi dal freddo. Grazie a un perfetto bilanciamento e a una distribuzione del peso ottimali, il casco Mathisse garantisce comfort anche nei viaggi più lunghi.

Mathisse dispone di un rivestimento interno rimovibile e lavabile, realizzato in tessuto ipoallergenico e piacevole a contatto con la pelle.

Ultima, ma non certo per importanza, la doppia omologazione P/J di cui è dotato Mathisse garantisce all’utente massima sicurezza in qualsiasi declinazione si utilizzi il casco.

