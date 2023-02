Seiko Prospex Speedtimer: il nuovo cronografo meccanico

Seiko Prospex Speedtimer è il nuovo cronografo automatico che entra a far parte della collezione Prospex. L’inedito segnatempo reinterpreta in chiave moderna il primo cronometro Seiko realizzato per il cronometraggio degli sport invernali.

In quanto dispositivo di cronometraggio ufficiale di un importante evento sportivo tenutosi a Sapporo nel 1972, il cronometro originale presentava caratteristiche adatte alle condizioni invernali, tra cui un quadrante nero per garantire un’elevata leggibilità durante le

competizioni condotte sulla neve.

Seiko Prospex Speedtimer: caratteristiche

Il nuovo segnatempo utilizza lo stesso schema dei colori dell’originale. Il nero, che riduce i riflessi della luce del sole sulla neve, è usato come colore base per il quadrante dalla finitura opaca e sabbiata, mentre il rosso è usato per la sua brillantezza per gli indici e per il contatore dei minuti del cronografo posizionato alle ore 9.

Il design della cassa in acciaio inossidabile con rivestimento nero extra duro mostra proporzioni che richiamano il modello originale. Completa l’orologio il cinturino in pelle di vitello di colore nero opaco con cuciture concepite per garantire una maggiore durata; infatti, le impunture sul retro del cinturino sono nascoste, per evitare il deterioramento causato dal sudore.

Il nuovo cronografo automatico Seiko Speedtimer SRQ045J1 si unisce alla collezione Prospex e sarà disponibile in un’edizione limitata di 600 esemplari.

