MIMO Milano Monza Motor Show 2022: programma e tutti i marchi presenti

Si scaldano i motori del MIMO Milano Monza Motor Show che si terrà dal 16 al 19 giugno. Come la prima edizione, anche la seconda sarà una festa ad accesso gratuito, potendo qui passeggiare tra le pedane dove saranno esposte le ultime novità delle case auto e moto.

Il momento clou la Premiere Parade di giovedì 16 giugno ore 19 sul red carpet attorno al Duomo, con la sfilata di tutte le vettura, dalla più sostenibile citycar alle più esclusive e performanti hypercar. All’Autodromo Nazionale di Monza sabato 18 giugno, a partire dalle ore 11, arriveranno gli equipaggi della 1000 Miglia, seguiti dalle supercar del Trofeo MIMO 1000 Miglia.

Programma del MIMO open-air e gratuita per le vie del centro di Milano

Come già accennato, sarà possibile vedere gratuitamente le auto e le moto esposte nel centro di Milano da giovedì 16 a domenica 19 giugno 2022, con orario prolungato dalle ore 9 alle ore 23. Piazza Duomo, corso Vittorio, via Mercanti, via Dante e piazza della Scala saranno il cuore dell’esposizione statica, una passeggiata in cui ogni pedana avrà un codice QR che, inquadrato, rimanderà direttamente a una pagina sul sito di MIMO, sulla quale il pubblico potrà trovare tutte le informazioni tecniche del modello, le immagini, i video e le eventuali promozioni ideate dal brand esclusivamente per la settimana del MIMO.

Le prove su strada nell’Area Test Drive in viale Gadio

Nell’Area Test Drive in viale Gadio vicino al Castello Sforzesco, aperta al pubblico dal 16 al 19 giugno dalle ore 9 alle ore 19, saranno disponibili oltre 30 modelli per una prova su strada. Anche questi modelli avranno un QR code con tutte le informazioni relative, utile anche per prenotare una prova durante il MIMO o in futuro, presso il proprio concessionario di riferimento in ogni parte d’Italia.

Lo sconto Frecciarossa

Sono attesi oltre 500.000 visitatori, grazie anche alla convenzione con Frecciarossa che permetterà a chi scarica il MIMO Pass su www.milanomonza.com di viaggiare su tutte Le Freccedirezione Milano con uno sconto fino al 50% nella settimana dell’evento.

Tutte le marche presenti al MIMO 2022

