Ciclista investita e calpestata da un automobilista ubriaco che scappa: arrestato e condannato a 2 anni di carcere

Un video rilasciato dalla Polizia mostra il momento in cui una povera ciclista settantenne è stata investita e travolta da un automobilista che aveva nel sangue un tasso di alcool quattro volte superiore al limite consentito. L’uomo non solo ha centrato completamente la ciclista, facendola cadere dalla sua bici, ma ha continuato a guidare investendola, mentre giaceva gravemente ferita sull’asfalto. Il fatto è avvenuto nel Surrey, a pochi chilometri da Londra.

Da sottolineare che, come si vede nel filmato, la donna stava pedalando in un punto di massima visibilità ed a bassa velocità, in questo incidente descritto come “sconvolgente” dalla Polizia. L’automobilista ha travolto la ciclista ed continuato a guidare, mentre un conducente di un furgone è sceso dal suo veicolo cercando di attirare l’attenzione del guidatore ubriaco.

Quando un altro passante si è avvicinato alla scena, l’automobilista è fuggito in auto, per poi tornare a piedi sulla scena dove è stato identificato da testimoni e arrestato.

Sebbene non in pericolo di vita, la vittima ha subito lesioni fisiche e mentali. Ha però deciso insieme alla polizia del Surrey di diffondere il video, come avvertimento per chiunque pensi che sia accettabile guidare sotto l’influenza dell’alcool. Non lo è, come si vede chiaramente nel filmato, si mette a rischio la propria vita e quella degli altri.

