E-Bike pieghevoli 2024: bici elettriche per il lavoro o le vacanze

E-Bike pieghevoli 2024: si, sono un ottimo compromesso per chi cerca una bicicletta a pedalata assistita comoda, non esasperata, con prezzi ragionevoli ma pur sempre con prestazioni dignitose. Si possono caricare facilmente in auto per fare l’ultimo tratto in città quando si va al lavoro, arrivando in condizioni presentabili. In Estate poi, una bella ebike pieghevole consente anche ai meno esperti di godersi a pieno piccoli tragitti nella massima libertà. Continuando a leggere scoprirete che acquistare una ebike pieghevole potrebbe rivelarsi una scelta vincente.

Il mercato delle e-bike pieghevoli è in crescita e lo sarà ancora di più nel 2024, motivo per cui si trovano degli ottimo prodotti a prezzi decisamente interessanti. Le migliori e-bike pieghevoli sono il mezzo perfetto per muoversi in contesti urbani, nel commuting casa-ufficio, per sostituire l’auto in modo intelligente ed economico. La principale utilità delle e-bike pieghevoli è di fatto la trasportabilità.

E-bike pieghevoli 2020: perché acquistarle

Le biciclette elettriche pieghevoli sono tra i mezzi di trasporto più versatili in assoluto. Vengono spesso usate per piccoli spostamenti all’interno di aree definite come ad esempio nei resort, nei centri nautici, nei villaggi o nei campeggi. Le ebike pieghevoli stanno spopolando anche nelle grandi città dove sono sempre più utilizzate.

Vorreste andare al lavoro in bici ma abitate troppo lontano dall’ufficio? Con una ebike pieghevole potreste fare una parte in auto ed una parte pedalando. Ecco quindi che una bici elettrica pieghevole può essere davvero una soluzione intelligente per l’utilizzo quotidiano o per andare in ufficio. Ecco alcuni esempi di bici elettriche selezionate con un buon rapporto qualità prezzo.

F.lli Schiano E-Boss 20″

F.lli Schiano E- Boss 20″ è una bicicletta elettrica pieghevole unisex dotata di motore da 250W a 7 velocità, batteria al Litio 36V 10,4Ah estraibile. Il telaio è in alluminio facilmente ripiegabile. Il potente motore posteriore SHENGYI DGW-25S da 250W che offre una lunga durata ed alte prestazioni e che può raggiungere una velocità massima assistita fino a 25km/h. La batteria a litio TIANHONG da 36V 10.4Ah 374.4Wh posta sotto la sella ti permetterà di guidare e percorrere fino a 70km. Il cambio Shimano Tourney TY300 che ti permette di selezionare facilmente 7 velocità per ogni tipo di strada tu voglia percorrere. Misure 90 cm di lunghezza x 55 cm di larghezza x 75 cm di altezza

Nilox E-Bike X8

La Nilox E-Bike X8 che vedete nella colorazione brandizzata INTER è dotata di gomme FAT da 20″x 4”, doppio freno a disco e batteria removibile LG da 36 V – 10.4 Ah che permetterà di percorrere in modalità assistita fino a 60 km. E’ inoltre dotata di cambio SHIMANO a 7 velocità e motore brushless High Speed da 36V – 250W per una velocità massima di 25 km/h. Non mancano le luci a LED e display LCD per scegliere fra 5 modalità di guida.

Engwe EP-2PRO Bici Elettrica Pieghevole da 20 Pollici

Engwe EP-2PRO è una bici elettrica pieghevole con ruote da 20 pollici dotata di potente motore senza spazzole, cambio Shimano a 7 marce e display LCD da quattro pollici.

Argento Mini Max

Il motore da 250 W 60 Nm assicura reattività alla bici elettrica Argento Mini Max anche nelle salite più ripide. E’ infatti dotata di sospensione anteriore e posteriore per assicurare una ottima stabilità e comfort sia sulle strade cittadine che nei terreni sconnessi. Tuttavia, le ruote tassellate fat da 20” Kenda assicurano aderenza su ogni tipo di terreno. Il doppio freno a disco anteriore e posteriore meccanico, rendono questa e-bike sicura in ogni tipo di situazione, grazie al sistema cut-off che interrompe l’alimentazione al motore.

Discovery E2500

La Discovery E2500 è spinta da un motore 250W nella ruota posteriore che eroga una coppia 45Nm. La batteria da 36V 10,4Ah 374Wh assicura una autonomia da 25Km circa. Il telaio è in alluminio, il cambio è uno Shimano a 7 velocità. Il peso complessivo della e-bike pieghevole Discovery E2500 è di 29Kg. Dimensioni chiusa 95x71x45

Fat bike elettrica pieghevole

Anche questa Fat bike è dotata di speciali pneumatici fuoristrada da 20″ che consentono di percorrere ogni tipologia di percorso anche fuoristrada. La batteria è da 15 Ah (peso batteria 4 kg) rimovibile per una ricarica comoda e veloce. Il telaio è realizzato in lega di alluminio e il carico massimo è di 100 kg. I freni a disco anteriori e posteriori ti consentono di frenare rapidamente. Il cruise control, i fari abbaglianti e anabbaglianti a LED garantiscono una visuale chiara della strada di notte.

Italia Power Off Grid

Piccola, compatta, essenziale, questa Italia Power Off Grid è davvero una e-bike pieghevole molto interessante. Dotata di display LCD con 5 modalità, autonomia da 35-45 km, pneumatici da 20″ con freni a disco, forcella ammortizzata regolabile e cambio Shimano TX 50 7SP a 7 velocità.

Todimart Fat Bike Elettrica Pieghevole

Non ultima la Todimart Fat Bike sempre con ruote da 20″ per una guida sicura in ogni condizione. Il telaio è realizzato in alluminio ed ha una capacità di carico massima di 100 kg. I freni a disco anteriori e posteriori consentono di frenare rapidamente. Cruise control, fari abbaglianti e anabbaglianti a LED garantiscono una chiara visibilità sulla strada anche di notte. Il cambio è a 5 velocità, la batteria da 15Ah è rimovibile per una facile ricarica.

