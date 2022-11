Pedone si ribella al ciclista maleducato che passa col rosso

Ecco cosa succede quando un ciclista passa con il rosso e si trova davanti un pedone. Siamo a Londra, dove il rapporto tra ciclisti e gli altri utenti della strada è decisamente “teso”. In passato abbiamo visto ciclisti litigare con automobilisti, con i bus urbani e anche con i furgoni che consegnano le merci.

Certo, i ciclisti hanno le proprie ragioni e sono indiscutibili, ma delle volte il comportamento di alcuni di loro è davvero indisponente. Il fatto che le biciclette non abbiano targa e di non essere riconoscibili è per qualcuno un “via libera” per commettere qualsiasi tipo di infrazione.

Nel caso di questo video vediamo il ciclista che sulla ciclabile non rispetta il semaforo rosso, e sappiamo che qualcuno direbbe in maniera ironica “ovviamente”. Ma qui c’è un pedone che si ferma davanti al ciclista, non lo fa passare, e gli fa anche una bella ramanzina. Dopo averlo redarguito il pedone attraversa finalmente la strada.

Il ciclista? Prosegue la sua corsa, e chissà se al prossimo semaforo passerà ancora con il rosso. Voi cosa dite?

