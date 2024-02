Merida Reacto Limited Edition 2024: la bici da corsa per sentirsi un professionista

Disponibili per primi in Italia le colorazioni Team Replica Bahrain Victorious della bicicletta da strada Merida Reacto Limited Edition.

La nuovissima Merida Reacto Limited Edition 2024 è disponibile in Italia, primo paese a livello globale a rendere disponibili al pubblico le colorazioni Team Replica della squadra Bahrain Victorious

Le colorazioni delle biciclette dello Scultura Team e del Reacto Team avevano stupito con un design cromatico completamente rinnovato, esibendo una verniciatura bianco perla ornata da dettagli dorati e verde acqua che ha sostituito la versione nera con decorazioni triangolari in rosso e arancio.

Le versioni Limited Edition, rispetto ai modelli “a catalogo”, presentano alcune differenze nella scelta della componentistica, come per esempio la piega manubrio e l’attacco manubrio HB Metron 5d Acr 3k Integrated fornito da Vision. Inoltre, nel caso della Reacto e della Scultura Limited Edition IT Dura Ace la sella è la Nago C3 di Prologo e i copertoni Vittoria N.EXT; per le Reacto e Scultura Limited Edition IT Ultegra la scelta della sella è caduta su Merida Expert e gli pneumatici sono il modello Rubino Pro IV di Vittoria.

Merida Reacto Limited Edition 2024: modelli e prezzi

Dal prossimo mese di marzo quindi, le biciclette Team Replica (nella versione Limited Edition) saranno disponibili in Italia, in quattro versioni.

Merida Reacto Limited Edition It Dura Ace: prezzo 10.890 euro

Merida Reacto Limited Edition Ultegra: prezzo 8.890 euro

Merida Scultura Limited Edition It Dura Ace: prezzo 10.690 euro

Merida Scultura Limited Edition Ultegra: prezzo 8.690 euro

