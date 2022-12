Regali di Natale Tucano Urbano 2022: in moto, in scooter o in bici, non importa, purché Natale sia su due ruote. Durante le feste natalizie diventa vitale affidarsi a un mezzo di trasporto il più sostenibile possibile per non ingolfarsi nel traffico impazzito. E per non impazzire anche nella ricerca dei regali di Natale, è meglio optare subito per doni utili a incentivare l’uso delle due ruote. Perché più siamo a fare questa scelta, più sarà semplice e bello vivere in città.

Da sempre professionista dell’inverno, Tucano Urbano suggerisce come idee-regalo di Natale i suoi best seller nel nome della sicurezza e della funzionalità, oltre che – naturalmente – della simpatia.

Regali di Natale Tucano Urbano 2022: Party Saver, il Salva-Feste

La tucanata che il brand propone come regalo di Natale è il porta-bottiglia da bici Party Saver. Perfetto da donare a tutti gli amici ciclisti, è realizzato in neoprene: sì, proprio il materiale delle mute da sub, perché preserva la temperatura della bottiglia e, grazie anche a un inserto antiscivolo e antivibrazione, ne attutisce i colpi. Dunque, è a prova di rotaie del tram. E, come tutti i prodotti Tucano Urbano, è assolutamente pratico: si aggancia alla bici tramite una fascetta regolabile in velcro e via si pedala verso la festa.

Opossum: l’abbraccio di Natale

È Opossum, il best seller della linea cycling di Tucano Urbano, a fare di sicuro la felicità di genitori e bimbi che lo riceveranno in dono a Natale. Con il termoguscio Opossum, l’inverno resta fuori, il comfort dentro. E questo perché, grazie all’interno in ecopelliccia e all’esterno

100% impermeabile e antivento, il bimbo si sente come avvolto in un caldo e morbido abbraccio, mentre mamma o papà possono pedalare in lungo e in largo per la città.

Il che è un gran bel vantaggio per arrivare a scuola in tempo anche con il brutto tempo. In più, zero fatica e zero scomodità. Opossum si apre e si chiude con un solo gesto e si trasforma anche in copriseggiolino. E, se rimane incustodito, non c’è bisogno di smontarlo: l’anello

antifurto darà filo da torcere ai ladri. Potete acquistarlo qui su Amazon.

Regali di Natale Tucano Urbano 2022: EL’TOP

EL’Top, il casco demi-jet full optional è il massimo da regalare a chi usa le due ruote 365 giorni all’anno. È fresco d’estate, grazie alla ventilazione Dynamic Flow, come l’altro best seller di gamma EL’Fresh. Ma in più ha la doppia visiera ed è caldo quando serve, grazie alle cover copri-aerazione in dotazione. A renderlo, di nome e di fatto, EL’Top è dunque la versatilità e la funzionalità.

Ma non solo. Si distingue anche per l’esclusivo design small fit, dalle linee sport-chic e per i colori sportivi e al tempo stesso sofisticati: bianco ghiaccio lucido, grigio carbone opaco, blu infinito opaco e l’insolito bronzo opaco. Su queste quattro tonalità base ci si può divertire a creare mille combinazioni di colore: basta sostituire le cover copri-aerazione tono su tono in dotazione al casco con quelle disponibili come opzionali in un ricco ventaglio di colori, tutti di tendenza. Potete acquistarlo qui su Amazon.

Il piumino superleggero

Per gli amanti del piumino, Tucano Urbano riserva un’idea regalo davvero unica: Superleggero, il primo piumino certificato moto CE, pensato per chi predilige questo genere di capospalla ma non vuole rinunciare alla sicurezza su due ruote. È termico ma al tempo stesso ultraleggero, anzi – come sottolinea il nome – Superleggero: solo 120 grammi di imbottitura in ecopiuma per un capo che ha superato tutti i test antiabrasione e antistrappo ed è armato su spalle e gomiti di protezioni CPS Aerosoft, talmente leggere e ventilate che non si sentono e non si vedono. Potete acquistarlo qui su Amazon.

Seppiawarm

Non c’è regalo più gradito per chi soffre il freddo soprattutto alle mani, che sulle due ruote – si sa – sono le estremità del corpo più esposte all’aria gelida. A scaldarle ci pensa Tucano Urbano con Seppiawarm, il nuovo guanto riscaldante su palmo e dita per una più efficace

diffusione del calore.

Certificato moto CE con protezione omologata morbida sulle nocche, e dotato di membrana 100% impermeabile e traspirante, Seppiawarm è super facile da usare: ha tre livelli regolabili di termicità, ed è alimentato a batteria a litio da 7,4 V/2200 mAh inclusa e ricaricabile. L’autonomia è di circa 4 h a 65,5° C . È bello lungo sul polso, è touch screen e – non bastasse – ha lo stile perfetto soprattutto per andare tutti i giorni al lavoro. Insomma, non gli manca nulla per affrontare l’inverno in città. Potete acquistarli qui su Amazon.

Airscud

Di certo, è un regalo importante da destinare a chi teniamo di più. Airscud si conferma il sistema airbag più versatile al mondo, con servizi e funzioni di sicurezza by In&motion che si aggiornano e migliorano di giorno in giorno. Ed è proprio qui che sta la sua forza, in questo connubio di versatilità e intelligenza artificiale più all’avanguardia. Questa la sua duttilità: Airscud è indossabile sotto o sopra alla giacca, persino con lo zaino; e, tramite l’esclusivo sistema brevettato Arm Link, il gilet è trasformabile in una giacca certificata moto CE in classe A.

Questa invece la sua potenza tecnologica: Airscud garantisca la migliore protezione negli spostamenti quotidiani, quando il pericolo è più imprevedibile. E ciò che rende possibile questa sicurezza progressiva è il noleggio o l’acquisto della In&box, vale a dire il cervello tecnologico sempre connesso ideato dall’azienda francese In&motion, leader nel settore dei sistemi airbag. Potete acquistarlo qui su Amazon.

Tutti pronti, dunque, per un Buon Natale su due ruote?

